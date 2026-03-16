ŞOK 18-24 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu 2026! Kamp ve mangal ürünleri, temizlik malzemeleri, saksı çeşitleri ve balıkçılık ekipmanları geliyor

ŞOK’ta yeni haftanın aktüel ürünleri, yeni yayımlanan katalogla belli oldu. Balıkçılık ekipmanlarından olta sehpası, sahte balık çeşitleri, olta misinası, balıkçı makası, balıkçı eldiveni, balıkçı çantası, sahte yem ve diğer birçok alternatif ürün satışa çıkıyor. Bahçe ürünlerinden olan ot biçme ve tırpan makinesi 1.490 lira, şarjlı budama makası 1.190 lira, şarjlı hava üfler 999 lira, bahçe hortum seti 999 lira, taşınabilir hortum 449 lira, bahçe sulama tabancası 159 lira, 3 kollu döner fıskiye 229 lira, bahçe sulama tabanca seti 219 lira, bahçe eldiveni 39,95 liradan satışa sunulacak. Saksı çeşitleri ise 9,95 lira ile 69,95 lira arasında alıcılarını bekleyecek. Temel gıda ürünleri, temizlik ve kişisel bakım ürünleri de bu hafta dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. İşte, ŞOK 18-24 Mart aktüel ürünler kataloğu…
Şişli Ocakbaşı Kapaklı Izgara 1.699 lira
Kamp Taburesi 119 lira
Plaj/Piknik Sandalyesi 349 lira
Kamp Sandalyesi 349 lira
Lüks Mangal 40’lık 349 lira
Lüks Mangal 60’lık 499 lira
5 Kg Mangal Kömürü 319 lira
2 Kg Mangal Kömürü 149 lira
Kağıt 8’li Bıçak, Çatal ve Kaşık çeşitleri 12,50 lira
Karton Tabak 10’lu 26 lira
Karton Bardak 20’li 22 lira
Mangal maşası 50 lira
Çok Amaçlı Piknik Örtüsü 59,95 lira
Masa Örtüsü 79,95 lira
PVC Masa Örtüsü 89,95 lira
Koltuk 799 lira
Rattan Desen Koltuk 799 lira
Rattan Desen Sehpa 249 lira
Büyük tabure 199 lira
Sahte Kaşık Balık 129 lira
Olta Sehpası 329 lira
Silikon Sahte Balık çeşitleri 89,95 lira
Klipsli Fırdöndü 10’lu 50 lira
Zoka 5’li 59,95 lira
Balıkçı Eldiveni 129 lira
Olta Kancası 5’li 59 lira
Olta Misinası 129 lira
Balıkçı Makası 59,95 lira
Sahte Kurt Yemi 75 lira
Olta Ucu Işığı 75 lira
Balıkçı Takımı Çantası 299 lira
22 Bölmeli Organizer 199 lira
Şarjlı Çalı/Çim/Ot Biçme ve Tırpan Makinesi 1.490 lira
Şarjlı Budama Makası 1.190 lira
Şarjlı Hava Üfleme Makinesi 999 lira
Bahçe Hortum Makarası Seti 999 lira
Taşınabilir Hortum Seti 449 lira
Bahçe Hortumu 349 lira
Sağanak Sulama Hortumu 149 lira
Bahçe Eldiveni 39,95 lira
Bahçe Sulama Başlığı Seti 229 lira
Prizma Saksı 9,95 lira
Prizma Saksı No: 3,2 4 Litre 27,95 lira
Truva Saksı 69,95 lira
Kemer Saksı 11,95 lira
Saç Bakım Kremi 159 lira
Kadın Parfüm 299 lira
Piramit Saç Maskesi 22, 50 lira
Erkek Parfüm 149 lira
Çamaşır Suyu 169 lira
Bulaşık Deterjanı 79 lira