ŞOK 21-27 Ekim aktüel ürünler market kataloğu afişi 2026! Halı, koltuk örtüsü, ayaklı ısıtıcı, çarşaf seti ve banyo havlusu geliyor

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İstanbul
ŞOK’ta 21-27 Ekim tarihleri arasında indirime girecek ürünlerin listesi belli oldu. 3 Kademeli Ayaklı Isıtıcı (2600 Watt) 1099 TL’den raflarda olacak. Devrilme emniyeti olan benzer bir diğer Ayaklı Isıtıcı ise 9.299 TL etiket fiyatıyla ŞOK kataloğunun en pahalı ürünü oldu. Küçük mutfak gereçleri 150 TL olurken mutfak önlüğü seti 850 TL’den reyonlarda olacak. Döküm Gözleme Tavası 699 TL, Granit Tencere 175 TL, Kek Kalıbı 175 TL, Saklama Kabı ise 100 TL olacak. 12 Parçadan oluşan Çay Seti 175 TL, Cam Kase Seti 125 TL, 24 Parçadan oluşan Çatal Kaşık Bıçak Seti ise uygun fiyatlarıyla müşterileri bekleyecek. Mutfakların vazgeçilmezi olan farklı boyuttaki saklama kabı 225 TL olurken yağmurlu havalarda sıkça tercih edilen farklı renk ve desen seçenekli şemsiyeler ise 250 TL’den satışa çıkacak. İşte, ŞOK 21-27 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026…
Düdüklü Tencere Seti (6 L + 2,5 L): 17.999 TL
Tencere Seti (5 Parça): 16.999 TL
5+1 Düdüklü Tencere Seti (9 Parça): 9.999 TL
Tencere Seti (5 Parça): 14.999 TL
Tencere Seti (6 Parça): 14.999 TL
Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı (506 L): 43.999 TL
4K Ultra HD 75" (190 Ekran) Smart TV: 53.999 TL
9 Programlı Bulaşık Makinesi: 27.999 TL
9 Programlı Bulaşık Makinesi (Diğer Model): 29.999 TL
Oyuncu Mouse Pad: 699 TL
Oyuncu Mouse (Gelişmiş Tuşlu): 599 TL
Klavye Mouse Set: 1.099 TL
Notebook Soğutucu Stand (13"-15.6"): 999 TL
Oyuncu Mikrofonlu Kulaklık: 699 TL
Oyuncu Koltuğu (Kumaş): 6.990 TL
Oyuncu Koltuğu (Deri/Turuncu): 6.500 TL
Oyun Direksiyonu Seti: 9.999 TL
Oyuncak & Çocuk Ürünleri
Kendin Boya Pijama Takımı: 599 TL
Çocuk Külotlu Çorap (40 Den): 100 TL
Metal Araba (Tekli): 499 TL
Metal Araba / Kamyon Serisi: 299 TL
Mini Figür: 100 TL
Lisanslı Top: 100 TL
Dekoratif Pelüş Yastık: 299 TL
Pelüş Tavuk (30 cm): 599 TL
Lisanslı Dijital Çocuk Kol Saati: 175 TL
Helikopter Oyuncak: 250 TL
Mini Yasak Kelimeler Oyunu: 150 TL
1000 Parça Puzzle: 125 TL
Blok Minyatür Oda Kendin Yap Seti: 999 TL
Çek Bırak Metal Araba: 125 TL
Sök-Tak Dinozor: 299 TL
Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası: 599 TL
Dikey Oyuncak Süpürge: 599 TL
Motosiklet Oyuncak: 350 TL
Spor Araba Oyuncak: 350 TL
Kakaolu Krema (650 g): 125 TL (50 TL üzeri alışverişte)
Damla Sakızlı Sakız (100'lü): 139 TL (50 TL üzeri alışverişte)
Yağlı Siyah Zeytin (1 kg): 199 TL (50 TL üzeri alışverişte)
Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri (960 ml): 99 TL (50 TL üzeri alışverişte)
Infrared Isıtıcı 1200 Watt: 6.399 TL
Infrared Isıtıcı 2000 Watt: 6.399 TL
Infrared Isıtıcı 2500 Watt: 4.299 TL
Infrared Isıtıcı 3000 Watt: 4.299 TL
Ayaklı Isıtıcı 1200 Watt / 2000 Watt: 9.299 TL
Ayaklı Vantilatör/Isıtıcı Tipi (2000 Watt): 1.099 TL
Ayaklı Isıtıcı 2500 Watt: 4.699 TL
Döküm Gözleme Tavası: 699 TL
Granit Tencere: 175 TL
Kek Kalıbı: 75 TL
Fırın Tepsisi: 125 TL
Fırın Tepsisi (Borcam): 250 TL
Cam Kavanoz: 425 TL
Cam Sürahi: 225 TL
Kahve & Çay Seti (16 Parça): 225 TL
Erzak Saklama Kabı: 225 TL
Saklama Kabı: 100 TL
Cam Kase Seti (3'lü): 125 TL
Cam Saklama Kabı: 175 TL
Çay Seti (12 Parça): 175 TL
Çelik Süzgeç: 250 TL
Kahve Fincanı Seti (6'lı): 100 TL
Mutfak Gereçleri (Çeşitler): 150 TL
Saklama Kabı Seti (3'lü): 32 TL
Mutfak Önlüğü Seti (3'lü): 850 TL
Kurulama Bezi / Mutfak Bezi: 50 TL / 175 TL
Ev Tekstili & Ev Eşyaları
Halı (Büyük Boy): 1.299 TL
Halı (Orta Boy): 999 TL
Banyo Paspas Seti (2'li): 499 TL
Mikrofiber Yorgan: 599 TL
Mikrofiber Yastık (2'li Paket): 499 TL
Banyo Havlusu: 199 TL
Havlu Seti: 250 TL
Çarşaf Seti: 199 TL
Koltuk Örtüsü: 199 TL
Şemsiye: 250 TL