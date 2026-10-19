ŞOK 21-27 Ekim aktüel ürünler market kataloğu afişi 2026! Halı, koltuk örtüsü, ayaklı ısıtıcı, çarşaf seti ve banyo havlusu geliyor



ŞOK’ta 21-27 Ekim tarihleri arasında indirime girecek ürünlerin listesi belli oldu. 3 Kademeli Ayaklı Isıtıcı (2600 Watt) 1099 TL’den raflarda olacak. Devrilme emniyeti olan benzer bir diğer Ayaklı Isıtıcı ise 9.299 TL etiket fiyatıyla ŞOK kataloğunun en pahalı ürünü oldu. Küçük mutfak gereçleri 150 TL olurken mutfak önlüğü seti 850 TL’den reyonlarda olacak. Döküm Gözleme Tavası 699 TL, Granit Tencere 175 TL, Kek Kalıbı 175 TL, Saklama Kabı ise 100 TL olacak. 12 Parçadan oluşan Çay Seti 175 TL, Cam Kase Seti 125 TL, 24 Parçadan oluşan Çatal Kaşık Bıçak Seti ise uygun fiyatlarıyla müşterileri bekleyecek. Mutfakların vazgeçilmezi olan farklı boyuttaki saklama kabı 225 TL olurken yağmurlu havalarda sıkça tercih edilen farklı renk ve desen seçenekli şemsiyeler ise 250 TL’den satışa çıkacak. İşte, ŞOK 21-27 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026…

ŞOK 21-27 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ

Düdüklü Tencere Seti (6 L + 2,5 L): 17.999 TL

Tencere Seti (5 Parça): 16.999 TL

5+1 Düdüklü Tencere Seti (9 Parça): 9.999 TL

Tencere Seti (5 Parça): 14.999 TL

Tencere Seti (6 Parça): 14.999 TL

Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı (506 L): 43.999 TL

4K Ultra HD 75" (190 Ekran) Smart TV: 53.999 TL

9 Programlı Bulaşık Makinesi: 27.999 TL

9 Programlı Bulaşık Makinesi (Diğer Model): 29.999 TL

Oyuncu Mouse Pad: 699 TL

Oyuncu Mouse (Gelişmiş Tuşlu): 599 TL

Klavye Mouse Set: 1.099 TL

Notebook Soğutucu Stand (13"-15.6"): 999 TL

Oyuncu Mikrofonlu Kulaklık: 699 TL

Oyuncu Koltuğu (Kumaş): 6.990 TL

Oyuncu Koltuğu (Deri/Turuncu): 6.500 TL

Oyun Direksiyonu Seti: 9.999 TL

Oyuncak & Çocuk Ürünleri

Kendin Boya Pijama Takımı: 599 TL

Çocuk Külotlu Çorap (40 Den): 100 TL

Metal Araba (Tekli): 499 TL

Metal Araba / Kamyon Serisi: 299 TL

Mini Figür: 100 TL

Lisanslı Top: 100 TL

Dekoratif Pelüş Yastık: 299 TL

Pelüş Tavuk (30 cm): 599 TL

Lisanslı Dijital Çocuk Kol Saati: 175 TL

Helikopter Oyuncak: 250 TL

Mini Yasak Kelimeler Oyunu: 150 TL

1000 Parça Puzzle: 125 TL

Blok Minyatür Oda Kendin Yap Seti: 999 TL

Çek Bırak Metal Araba: 125 TL

Sök-Tak Dinozor: 299 TL

Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası: 599 TL

Dikey Oyuncak Süpürge: 599 TL

Motosiklet Oyuncak: 350 TL

Spor Araba Oyuncak: 350 TL

Kakaolu Krema (650 g): 125 TL (50 TL üzeri alışverişte)

Damla Sakızlı Sakız (100'lü): 139 TL (50 TL üzeri alışverişte)

Yağlı Siyah Zeytin (1 kg): 199 TL (50 TL üzeri alışverişte)

Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri (960 ml): 99 TL (50 TL üzeri alışverişte)

Infrared Isıtıcı 1200 Watt: 6.399 TL

Infrared Isıtıcı 2000 Watt: 6.399 TL

Infrared Isıtıcı 2500 Watt: 4.299 TL

Infrared Isıtıcı 3000 Watt: 4.299 TL

Ayaklı Isıtıcı 1200 Watt / 2000 Watt: 9.299 TL

Ayaklı Vantilatör/Isıtıcı Tipi (2000 Watt): 1.099 TL

Ayaklı Isıtıcı 2500 Watt: 4.699 TL

Döküm Gözleme Tavası: 699 TL

Granit Tencere: 175 TL

Kek Kalıbı: 75 TL

Fırın Tepsisi: 125 TL

Fırın Tepsisi (Borcam): 250 TL

Cam Kavanoz: 425 TL

Cam Sürahi: 225 TL

Kahve & Çay Seti (16 Parça): 225 TL

Erzak Saklama Kabı: 225 TL

Saklama Kabı: 100 TL

Cam Kase Seti (3'lü): 125 TL

Cam Saklama Kabı: 175 TL

Çay Seti (12 Parça): 175 TL

Çelik Süzgeç: 250 TL

Kahve Fincanı Seti (6'lı): 100 TL

Mutfak Gereçleri (Çeşitler): 150 TL

Saklama Kabı Seti (3'lü): 32 TL

Mutfak Önlüğü Seti (3'lü): 850 TL

Kurulama Bezi / Mutfak Bezi: 50 TL / 175 TL

Ev Tekstili & Ev Eşyaları

Halı (Büyük Boy): 1.299 TL

Halı (Orta Boy): 999 TL

Banyo Paspas Seti (2'li): 499 TL

Mikrofiber Yorgan: 599 TL

Mikrofiber Yastık (2'li Paket): 499 TL

Banyo Havlusu: 199 TL

Havlu Seti: 250 TL

Çarşaf Seti: 199 TL

Koltuk Örtüsü: 199 TL

Şemsiye: 250 TL