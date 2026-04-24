Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

ŞOK 25 -28 Nisan aktüel kataloğu 2026! Dikey süpürge, saç kurutma makinesi, merdiven ve organizer set geliyor

ŞOK 25 -28 Nisan cumartesi aktüel ürünler kataloğu 2026 belli oldu. ŞOK’ta hafta sonu akülü vidalama seti, tavan boyası, organizer set, takım çantası, merdiven, fonksiyonel batarya ucu, duş başlığı seti, el duşu seti satışa sunulacak. 2’si 1 Arada Dikey Süpürge 1.699 TL, Toz Torbasız Süpürge ise 3.499 TL’den raflarda olacak. Para sayma makinesinden, banyo baskülüne, saç kurutma makinesinden, erkek bakım makinesine onlarca alternatif ürün reyonlarda özel fiyatlarla müşterileri bekleyecek. Peki ŞOK’ta bu hafta sonu neler var? İşte, ŞOK 25-28 Nisan aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 14:21

ŞOK’ta hafta sonu indirimleri yayımlanan yeni katalogla belli oldu. Özellikle ev tadilat ekipmanlarında yaşanan fiyat düşüşleri dikkat çekerken tıraş makinesi, dijital baskül, saç kurutma makinesi de kampanyalı olarak raflarda olacak. ŞOK markette cumartesi günü Toz torbasız süpürge 3499 TL, Saç kurutma makinesi 1099 TL, 3’lü uzatma kablosu 399 TL, Dijital baskül 329 TL, Para sayma makinesi 2999 TL, 65W duvar şarj cihazı 599 TL olacak. Alternatif olarak Tavan boyası 599 TL, İç cephe boyası 429 TL, Organizer set 349 TL, 5+1 Merdiven Merdiven 1190 TL, Lavabo süzgeci 100 TL, Evye borusu 299 TL olacak. İşte, ŞOK 25-28 Nisan aktüel ürünler kataloğu 2026…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
ŞOK marketin 25-28 Nisan tarihleri arasındaki hafta sonu indirimleri, özellikle ev tadilatı ekipmanlarında çeşitli ürünlerde fiyat düşüşleri sunuyor.
Toz torbasız süpürge 3499 TL, Saç kurutma makinesi 1099 TL, Dijital baskül 329 TL, Tavan boyası 599 TL, İç cephe boyası 429 TL ve Merdiven 1190 TL gibi ürünler kampanyalı olarak yer alacak.
Ayrıca dikey şarjlı süpürge, para sayma makinesi, çeşitli şarj cihazları, uzatma kabloları, temizlik ve bakım ürünleri de indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Tıraş makinesi 599 TL, vidalama setleri, avuç taşlama, organizer setleri, takım çantası ve çeşitli boya/yapıştırıcı ürünleri de mevcut.
Banyo ve mutfak aksesuarları kapsamında duş başlığı seti, batarya, lavabo süzgeci ve evye borusu gibi ürünler de indirimli fiyatlarla raflarda olacak.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

ŞOK 25-28 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Dikey şarjlı süpürge: 1699 TL

Toz torbasız süpürge: 3499 TL

Para sayma makinesi: 2999 TL

Saç kurutma makinesi: 1099 TL

Tıraş makinesi: 599 TL

Vücut bakım makinesi: 249 TL

Dijital baskül: 329 TL

65W duvar şarj cihazı: 599 TL

33W duvar şarj cihazı: 299 TL

20W duvar şarj cihazı: 249 TL

3’lü uzatma kablosu: 399 TL

Uzatma kablosu (diğer model): 399 TL

Islak havlu: 50 TL

Duş jeli seti: 149 TL

Yulaf ezmesi: 100 TL

Çamaşır suyu: 89 TL

Sütlü çikolata: 55 TL

Vidalama seti: 1190 TL

Katlanabilir şarjlı vidalama: 449 TL

Avuç taşlama: 999 TL

Tavan boyası: 599 TL

İç cephe boyası: 429 TL

Organizer set: 349 TL

Takım çantası: 249 TL

Küçük organizer: 249 TL

Derz kazıyıcı: 50 TL

Yapıştırıcı: 199 TL

Boya sökücü sprey: 50 TL

Etiket sökücü sprey: 50 TL

Vernik sprey: 59,95 TL

Paketleme bandı: 49,95 TL

Japon yapıştırıcı: 44,95 TL

Derz tamir dolgu: 59,95 TL

Hobi tutkalı: 75 TL

Japon yapıştırıcı jel: 39,95 TL

Merdiven: 1190 TL

Batarya ucu: 179 TL

Duş başlığı seti: 249 TL

Batarya: 79,95 TL

Lavabo süzgeci: 100 TL

Taharet seti: 199 TL

Evye borusu: 299 TL

ETİKETLER
#temizlik ürünleri
#Elektronik Aletler
#Şok Aktüel
#Hafta Sonu İndirimleri
#Ev Tadilat Ürünleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.