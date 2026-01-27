ŞOK 28 Ocak-3 Şubat aktüel kataloğu satışa çıkıyor! Buharlı ütü, süpürge, kulaklık ve spor ekipmanları geliyor

ŞOK’ta haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Elektronik mutfak ürünleri, temizlik malzemeleri ve spor ekipmanlarında dev kampanyalar müşterileri bekleyecek. Pratik Kondisyon Bisikleti 4.790 TL, Eğimli Koşu Bandı 17.990 TL, Tek Kişilik Çalışma İstasyonu 17.990 TL, Dambıl Ağırlık Seti 2.690 TL, Eliptik Bisiklet 8.490 TL, Mini Stepper Egzersiz Aleti 1.690 TL’den müşterileri bekleyecek. Teknoloji ürünlerinden olan 4K Ultra HD 165 Ekran Televizyon 39.599 TL olurken Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi 69.999 TL olacak. Retro Buzdolabı 6.999 TL’den satılırken Konuşan Çay Makinesi 3.199 TL, Izgara ve Tost Makinesi 3.499 TL, Buharlı Temizlik Makinesi 3.199 TL olacak. Banyo ürünlerinden olan Çöp Kutusu 75 TL, Duş Başlığı Seti 169 TL, Deri Kulplu Kapaklı Kutu 149 TL’den satışa sunulacak. 2’li Banyo Paspas Seti 299 TL, Banyo Havlusu 179 TL’den reyonlarda olacak. İşte, ŞOK 28 Ocak- 3 Şubat aktüel kataloğu…

ŞOK 28 OCAK - 3 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Hamur Yoğurma Makinesi 4.399 TL

Sürahi Blender 1.699 TL

Çay Makinesi 1.399 TL

95 Watt Sürgülü Aspiratör 999 TL

Seramik Tabanlı Buharlı Ütü 749 TL

Şarjlı Su Pompası 279 TL

Kirli Su Depolu Halı Yıkama Makinesi 2.699 TL

400 Watt Elektrikli Dikey Süpürge 999 TL

3 Kademeli Saç Kurutma Makinesi 999 TL

Titreşimli Diş Fırçası 249 TL

Kablosuz Kulaklık 349 TL

Espresso Seti 249 TL

Kırmızı Renkli 3’lü Su Bardağı 119 TL

Otomatik Temizlik Seti 299 TL

Tablet Mop 299 TL

Sprey Mop 269 TL

Metal Tuvalet Kağıtlığı 199 TL

Metal 3’lü Banyo Köşeliği 199 TL

İki Katlı Tekerlekli Organizer 149 TL

Standlı Sabunluk Seti 349 TL

Duş Başlığı Seti 169 TL

Tuvalet Fırçası 100 TL

5 Litre Çöp Kutusu 75 TL

2’li Banyo Paspas Seti 299 TL

Pirinç Bordürlü Banyo Havlusu 179 TL

Kadın/Erkek Pijama Takımı 349 TL

Pratik Kondisyon Bisikleti 4.790 TL

Otomatik Eğimli Koşu Bandı 17.790 TL

Hava Dirençli Kondisyon Bisikleti 5.990 TL

50 KG Dambıl Seti 2.690 TL

Manuel Eğimli Koşu Bandı 21.990 TL

4K Ultra HD 165 Ekran Uydu Alıcılı Televizyon 39.559 TL

Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi 69.999 TL

3D Kulaküstü Oyuncu Kulaklığı 4.399 TL

Buharlı Temizlik Makinesi 3.199 TL

Konuşan Çay Makinesi 3.199 TL

Retro Bej Renkli Buzdolabı 6.999 TL

Çay Makinesi 3.199 TL

Tost ve Izgara Makinesi 3.499 TL