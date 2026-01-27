ŞOK 28 Ocak-3 Şubat aktüel kataloğu satışa çıkıyor! Buharlı ütü, süpürge, kulaklık ve spor ekipmanları geliyor

Kategoriler
ŞOK’ta haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Elektronik mutfak ürünleri, temizlik malzemeleri ve spor ekipmanlarında dev kampanyalar müşterileri bekleyecek. Pratik Kondisyon Bisikleti 4.790 TL, Eğimli Koşu Bandı 17.990 TL, Tek Kişilik Çalışma İstasyonu 17.990 TL, Dambıl Ağırlık Seti 2.690 TL, Eliptik Bisiklet 8.490 TL, Mini Stepper Egzersiz Aleti 1.690 TL’den müşterileri bekleyecek. Teknoloji ürünlerinden olan 4K Ultra HD 165 Ekran Televizyon 39.599 TL olurken Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi 69.999 TL olacak. Retro Buzdolabı 6.999 TL’den satılırken Konuşan Çay Makinesi 3.199 TL, Izgara ve Tost Makinesi 3.499 TL, Buharlı Temizlik Makinesi 3.199 TL olacak. Banyo ürünlerinden olan Çöp Kutusu 75 TL, Duş Başlığı Seti 169 TL, Deri Kulplu Kapaklı Kutu 149 TL’den satışa sunulacak. 2’li Banyo Paspas Seti 299 TL, Banyo Havlusu 179 TL’den reyonlarda olacak. İşte, ŞOK 28 Ocak- 3 Şubat aktüel kataloğu…
Hamur Yoğurma Makinesi 4.399 TL
Sürahi Blender 1.699 TL
Çay Makinesi 1.399 TL
95 Watt Sürgülü Aspiratör 999 TL
Seramik Tabanlı Buharlı Ütü 749 TL
Şarjlı Su Pompası 279 TL
Kirli Su Depolu Halı Yıkama Makinesi 2.699 TL
400 Watt Elektrikli Dikey Süpürge 999 TL
3 Kademeli Saç Kurutma Makinesi 999 TL
Titreşimli Diş Fırçası 249 TL
Kablosuz Kulaklık 349 TL
Espresso Seti 249 TL
Kırmızı Renkli 3’lü Su Bardağı 119 TL
Otomatik Temizlik Seti 299 TL
Tablet Mop 299 TL
Sprey Mop 269 TL
Metal Tuvalet Kağıtlığı 199 TL
Metal 3’lü Banyo Köşeliği 199 TL
İki Katlı Tekerlekli Organizer 149 TL
Standlı Sabunluk Seti 349 TL
Duş Başlığı Seti 169 TL
Tuvalet Fırçası 100 TL
5 Litre Çöp Kutusu 75 TL
2’li Banyo Paspas Seti 299 TL
Pirinç Bordürlü Banyo Havlusu 179 TL
Kadın/Erkek Pijama Takımı 349 TL
Pratik Kondisyon Bisikleti 4.790 TL
Otomatik Eğimli Koşu Bandı 17.790 TL
Hava Dirençli Kondisyon Bisikleti 5.990 TL
50 KG Dambıl Seti 2.690 TL
Manuel Eğimli Koşu Bandı 21.990 TL
4K Ultra HD 165 Ekran Uydu Alıcılı Televizyon 39.559 TL
Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi 69.999 TL
3D Kulaküstü Oyuncu Kulaklığı 4.399 TL
Buharlı Temizlik Makinesi 3.199 TL
Konuşan Çay Makinesi 3.199 TL
Retro Bej Renkli Buzdolabı 6.999 TL
Çay Makinesi 3.199 TL
Tost ve Izgara Makinesi 3.499 TL