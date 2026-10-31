ŞOK 31 Ekim 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu: Epilasyon Aleti, Süpürge ve Isıtıcı Fiyatları Belli Oldu!

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İstanbul
ŞOK 31 Ekim aktüel ürünler kataloğu ve fiyatları belli oldu. ŞOK'ta bu cumartesi gününden itibaren onlarca indirimli ürün raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Epilasyon aleti seti 1.999 TL, Döner başlıklı diş fırçası 499 TL, Kaş ve bıyık epilasyon cihazı 399 TL, Ayak bakım cihazı 250 TL, Fanlı ve led ışıklı ayna 599 TL, Dijital ısı göstergeli saç düzleştirici 750 TL, Saç kesme makinesi 499 TL, Titreşimli göz kremi 599 TL, Jel sticker tırnak seti 799 TL, Ledli cımbız 100 TL, Şarjlı saç düzleştirici tarak 250 TL, Buharlı temizlik makinesi 4.499 TL, Kablosuz dik süpürge 4.199 TL, Cam kettle 899 TL, Buharlı kırışık giderici 1.199 TL, Tiftik temizleyici 299 TL, Yağlı radyatör 1.899 TL, Isıtıcı 499 TL, Acil durum ampul 175 TL, Sensörlü ampul 100 TL, Sensörlü duvar lambası 175 TL'den satışa çıkacak. Peki 31 Ekim'de ŞOK zincir marketlerde başka hangi ürünler yer alıyor. İşte 31 Ekim ŞOK aktüel ürünleri ve fiyatları...
Epilasyon aleti seti 1.999 TL
Döner başlıklı diş fırçası 499 TL
Kaş ve bıyık epilasyon cihazı 399 TL
Ayak bakım cihazı 250 TL
Fanlı ve led ışıklı ayna 599 TL
Dijital ısı göstergeli saç düzleştirici 750 TL
Saç kesme makinesi 499 TL
Titreşimli göz kremi 599 TL
Jel sticker tırnak seti 799 TL
Ledli cımbız 100 TL
Şarjlı saç düzleştirici tarak 250 TL
Buharlı temizlik makinesi 4.499 TL
Kablosuz dik süpürge 4.199 TL
Cam kettle 899 TL
Buharlı kırışık giderici 1.199 TL
Tiftik temizleyici 299 TL
Yağlı radyatör 1.899 TL
Isıtıcı 499 TL
Acil durum ampul 175 TL
Sensörlü ampul 100 TL
Sensörlü duvar lambası 175 TL
Kazanlı Ütü: 19.900 TL
Şarjlı Süpürge: 11.900 TL
Beyaz / Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL / 11.250 TL
IPL Lumea: 10.250 TL
Toz Torbasız Süpürge: 7.900 TL
(Single) Drone: 7.250 TL
Azur Ütü: 3.990 TL
Kalpten Kalbe Porselen Kahve Fincan Takımı 90 ml: 999 TL
Fonksiyonel Elektrikli Araç İçi Süpürge: 1.990 TL
Motosiklet Intercom Sistemi: 1.990 TL
Yapay Salon Bitkileri: 1.590 TL
Oto Koltuk Kılıfı Seti: 1.190 TL
Dönən Şehir Seti: 1.190 TL
Araç İçi Kamera: 1.190 TL
Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak: 1.130 TL
Uzaktan Kumandalı Tren: 759 TL