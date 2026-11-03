ŞOK 4 Kasım 2026 kataloğu ürünleri! Leopar desenli ürünler, mini kamera, kahve makinesi ve mutfak gereçleri geliyor

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İstanbul
ŞOK 4 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu, yeni haftada alışveriş yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. 4 Kasım Çarşamba gününden itibaren ŞOK mağazalarında geçerli olacak kampanyada mutfak ürünlerinden ev tekstiline, elektronik aksesuarlardan kişisel bakım ve temizlik ürünlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor. Kış aylarına yönelik battaniye ve nevresim takımlarının yanı sıra leopar desenli kazak, pelüş terlik ve çantalar da bu haftanın kataloğunda öne çıkıyor. Selfie wireless powerbank 799 TL, Bluetooth Hoporlör 550 TL, Ördek figürlü hoporlör 499 TL, Cam kapaklı siyah emaye tencere 250-399-450 TL , Çelik kızartma teli 499 TL, French press 225 TL, Altlıklı cam sabunluk seti 275 TL, Cam fincan 225 TL, Su bardağı seti 150 TL Peki, 4 Kasım'da ŞOK'a neler gelecek? İşte ürünlerin fiyatları ve katalogda yer alan indirimli ürünler…
Kapsül kahve makinesi 3.999 TL
Türk Kahvesi makinesi 2.199 TL
Su Isıtıcı 2.099 TL
Mini Kamera 750 TL
Figürlü Telefon tutucu 299 TL
Oyun konsulu 125 TL
Figürlü şarj kablosu 175 TL
Aksesuarlı kulaklık 499 TL
Selfie wireless powerbank 799 TL
Bluetooth Hoporlör 550 TL
Ördek figürlü hoporlör 499 TL
Cam kapaklı siyah emaye tencere 250-399-450 TL
Çelik kızartma teli 499 TL
French press 225 TL
Altlıklı cam sabunluk seti 275 TL
Cam fincan 225 TL
Su bardağı seti 150 TL
Cam kase 75 TL
Kapaklı cam şişe 150 TL
Bıçak seti 175 TL
Kasa çeşitleri 100-50 TL
Kepçe altlığı 50 TL
Cam Baharatlık çeşitleri 50 TL
Kasa 6'lı 225 TL
Çay takımı 8 parça 350 TL
Fincan/Kupa 2'li 100 TL
Borcam kase 125 TL
Tatlı tabağı 2'li 250 TL
Çift kişilik nevresim takımı seti 999 TL
Çift Kişilik Battaniye 999 TL
TV Battaniyesi 299 TL
Kadın pijama takımı 799 TL
Kadın pelüş terlik 275 TL
Leopar desenli triko kazak 799 TL
Kadın fular 100 TL
Pelüş makyaj çantası çeşitleri 299-350 TL
Kadın omuz çantası 599 TL
Fırın eldiven 125 TL
Mutfak önlüğü 125 TL
Metal desenli çerezlik ve sunumluk tepsi 125 TL
Desenli teneke kokulu mum 125 TL
Desenli boton mum 125 TL
Leopar desenli kulaklık 499 TL
Parfümlü kolonya çeşitleri 199 TL
Yüz yıkama köpüğü 99 TL
Lasyon 239 TL
Bebek bezi 455 TL
Toz deterjan 399 TL
Şampuan çeşitleri 175 TL
Yumuşatıcı çeşitleri 269 TL
Deodorant çeşitleri