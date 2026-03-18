Ekonomi
ŞOK Aktüel 18-24 Mart Kataloğu 2026 ve fiyatları! Izgara çeşitleri, kamp sandalyesi, tabure ve koltuk geliyor

ŞOK 18-24 Mart aktüel ürünler kataloğu bugün satışa çıktı. ŞOK markette özellikle kamp ve mangal ürünlerinde yaşanan indirimler dikkat çekti. Balıkçılık ekipmanlarından, bahçe bakım ürünlerine geniş ürün yelpazesi yeni katalogda yer aldı. Şişli Ocakbaşı Kapaklı Izgara 1.699 TL, Kamp Taburesi 119 TL, Kamp Sandalyesi 349 TL’den satışa sunulacak. Alternatif olarak 5 Kg Mangal Kömürü 319 TL, Kağıt 8’li Bıçak, Çatal ve Kaşık çeşitleri 12,50 TL, Koltuk 799 TL, Rattan Desen Koltuk 799 TL, Büyük tabure 199 TL’den müşterileri bekleyecek. Balıkçılık ekipmanlarından Sahte Kaşık Balık 129 TL, Olta Sehpası 329 TL, Balıkçı Eldiveni 129 TL, Olta Kancası 5’li 59 TL, Olta Misinası 129 TL, Balıkçı Takımı Çantası 299 TL olacak. Bahçe bakım ürünlerinden ise ot biçme ve tırpan makinesi, budama makası, hava üfleme makinesi, bahçe hortum makarası seti reyonlarda olacak. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK 18-24 Mart aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 13:36

ŞOK’ta yeni haftanın aktüel ürünleri, yeni yayımlanan katalogla belli oldu. Balıkçılık ekipmanlarından olta sehpası, sahte balık çeşitleri, olta misinası, balıkçı makası, balıkçı eldiveni, balıkçı çantası, sahte yem ve diğer birçok alternatif ürün satışa çıkıyor. Bahçe ürünlerinden olan ot biçme ve tırpan makinesi 1.490 lira, şarjlı budama makası 1.190 lira, şarjlı hava üfler 999 lira, bahçe hortum seti 999 lira, taşınabilir hortum 449 lira, bahçe sulama tabancası 159 lira, 3 kollu döner fıskiye 229 lira, bahçe sulama tabanca seti 219 lira, bahçe eldiveni 39,95 liradan satışa sunulacak. Saksı çeşitleri ise 9,95 lira ile 69,95 lira arasında alıcılarını bekleyecek. Temel gıda ürünleri, temizlik ve kişisel bakım ürünleri de bu hafta dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. İşte, ŞOK 18-24 Mart aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK 18-24 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Şişli Ocakbaşı Kapaklı Izgara 1.699 lira

Kamp Taburesi 119 lira

Plaj/Piknik Sandalyesi 349 lira

Kamp Sandalyesi 349 lira

Lüks Mangal 40’lık 349 lira

Lüks Mangal 60’lık 499 lira

5 Kg Mangal Kömürü 319 lira

2 Kg Mangal Kömürü 149 lira

Kağıt 8’li Bıçak, Çatal ve Kaşık çeşitleri 12,50 lira

Karton Tabak 10’lu 26 lira

Karton Bardak 20’li 22 lira

Mangal maşası 50 lira

Çok Amaçlı Piknik Örtüsü 59,95 lira

Masa Örtüsü 79,95 lira

PVC Masa Örtüsü 89,95 lira

Koltuk 799 lira

Rattan Desen Koltuk 799 lira

Rattan Desen Sehpa 249 lira

Büyük tabure 199 lira

ŞOK MARKETE BALIKÇILIK EKİPMANLARI GELİYOR

Sahte Kaşık Balık 129 lira

Olta Sehpası 329 lira

Silikon Sahte Balık çeşitleri 89,95 lira

Klipsli Fırdöndü 10’lu 50 lira

Zoka 5’li 59,95 lira

Balıkçı Eldiveni 129 lira

Olta Kancası 5’li 59 lira

Olta Misinası 129 lira

Balıkçı Makası 59,95 lira

Sahte Kurt Yemi 75 lira

Olta Ucu Işığı 75 lira

Balıkçı Takımı Çantası 299 lira

22 Bölmeli Organizer 199 lira

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU BAHÇE ÜRÜNLERİ

Şarjlı Çalı/Çim/Ot Biçme ve Tırpan Makinesi 1.490 lira

Şarjlı Budama Makası 1.190 lira

Şarjlı Hava Üfleme Makinesi 999 lira

Bahçe Hortum Makarası Seti 999 lira

Taşınabilir Hortum Seti 449 lira

Bahçe Hortumu 349 lira

Sağanak Sulama Hortumu 149 lira

Bahçe Eldiveni 39,95 lira

Bahçe Sulama Başlığı Seti 229 lira

ŞOK AKTÜEL HAFTANIN FIRSATLARI

Prizma Saksı 9,95 lira

Prizma Saksı No: 3,2 4 Litre 27,95 lira

Truva Saksı 69,95 lira

Kemer Saksı 11,95 lira

Saç Bakım Kremi 159 lira

Kadın Parfüm 299 lira

Piramit Saç Maskesi 22, 50 lira

Erkek Parfüm 149 lira

Çamaşır Suyu 169 lira

Bulaşık Deterjanı 79 lira



