ŞOK aktüel ürünler kataloğu 18 Şubat! Yarın ŞOK marketlere elektrikli semaver, blender seti ve dijital yazı tahtası geliyor

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market şubelerinde 18 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla gelecek olan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK 18 Şubat aktüel kataloğunda yer alan bilgilere göre 6 hız ayarı bulunan 5 litre kapasiteli stand mikser 4.399 TL'den satışa sunulacak. 2 kapaklı ayakkabılık ise 1.999 TL fiyat etiketiyle yarından itibaren ŞOK aktüel raflarında yer alacak. Mutfak aletleri ve mobilyaların yanı sıra kazak, pijama takımı, koltuk örtüsü, tam otomatik şemsiye ve ev terlikleri de yarın ŞOK market şubelerine geliyor. Vatandaşlar tarafından 18 Şubat ŞOK aktüel kataloğunda yer alan bütün ürünler merak ediliyor.

ŞOK 18 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Elektrikli Semaver: 2.5 L su ısıtma kapasitesi, 1.2 L çay demliği, 1800W - 1.699 TL

Multi Blender Seti: 1500W, 800 ml ölçü kabı, 1.5 L doğrama haznesi - 2.199 TL

Işıklı Su Isıtıcısı: 1.8 L kapasite, 360° kablosuz kullanım, 1500W - 799 TL

Kişisel Filtre Kahve Makinesi: 600W, 300 ml hazne, porselen kupa dahil - 1.250 TL

Tost Makinesi: Granit kaplama ızgara yüzeyi, 750W - 599 TL

Doğrayıcı: 500 ml hazne, turbo işlevli, 350W - 699 TL

Buharlı Kırışık Giderici: 100 ml su hacmi, 1.5 m güç kablosu - 675 TL

Figürlü Wireless Mouse: 1200 DPI optik sensör, tavşan figürlü - 249 TL

Led Ampul 8W: E27 duy, 806 lümen, beyaz ışık - 79,50 TL

Dijital Yazı Tahtası: 8.5 inç ekran, tek tuşla silme - 90 TL

Ledli Işıldak: USB şarjlı, 50 lümen ön ışık - 249 TL

Şarjlı Tüy / Tiftik Temizleme Makinesi: 6 adet paslanmaz çelik bıçak - 509 TL

Titreşimli Şarjlı Sporcu Masaj Aleti: 6 seviyeli, 4 farklı başlık - 429 TL

Buharlı Taşınabilir Seyahat Ütüsü: 1500W, 280 ml su deposu - 849 TL

IPL Lazer Epilasyon Aleti: 900.000 darbe, 5 kademe ayarı - 1.699 TL

Epilatör: 20 cımbızlı sistem, 2 hız ayarı - 1.399 TL

Magsafe Powerbank: 10.000 mAh, Type-C çıkışlı - 1.499 TL

Mikrodalga Fırın: 20 L kapasite, 700W güç - 4.499 TL

Stand Mikser: 5 L paslanmaz çelik kase, 6 hız ayarı, 1500W - 4.399 TL

Izgara ve Tost Makinesi: 1800W, 4 dilim kapasitesi - 2.399 TL

ŞOK MARKETLERE BU HAFTA ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR 2026?

Metalli Kitaplık: Atlantik çam/Siyah, 160x94 cm - 3.399 TL

4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop: Beyaz, 177 cm boy - 4.599 TL

4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop: Ceviz/Beyaz, 180x150 cm - 5.999 TL

Makyaj Masası: Aynalı ve puf dahil, çekmeceli - 4.499 TL

4 Bölmeli Kitaplık: Atlantik çam, 143 cm boy - 999 TL

Raflı TV Ünitesi: Atlantik çam/Antrasit, 160 cm - 1.899 TL

4 Katlı Sepetli Oyuncak Dolabı: Renkli çekmeceli - 849 TL

Çalışma Masası: Kapaklı raflı, beyaz - 1.899 TL

3 Kapaklı Metalli Konsol: Atlantik çam, 120 cm - 2.099 TL

TV Sehpası: Metal ayaklı, raflı, 150 cm - 1.999 TL

Ayakkabılık: 2 kapaklı, 91 cm boy - 1.999 TL

4 Çekmeceli Şifonyer: Atlantik çam/Beyaz, 143 cm boy - 2.999 TL

Baklava Desenli / Leopar / Çizgili Triko Kazaklar: Standart beden - 459 TL

Kadın Pijama Takımı: S-M ve L-XL beden seçenekleri - 399 TL

Kadın Kadife Takım: Kapüşonlu ve tam fermuarlı - 399 TL

Peluş Kulaklık: Farklı renk seçenekleri - 129 TL

Koltuk Örtüsü: 170x210 cm, farklı renklerde - 149 TL

Kırlent Kılıfı: 40x40 cm, gizli fermuarlı - 119 TL

Tam Otomatik Şemsiye: 8 telli, 3 kademeli - 199 TL

Askı Çeşitleri: Pantolon/Eşarp veya Kapı arkası askısı - 50 TL

Terlik Çeşitleri: Kadın ve erkek seçenekleri - 100 TL ile 169 TL arası

ŞOK 18 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

Sahan / Tava / Kaçerola: 18 cm, granit görünümlü - 299 TL

Çatal/Kaşık/Bıçak Setleri (6'lı): Tatlı veya yemek boyu - 199 TL - 299 TL

Emaye Kek / Tart Kalıbı: Farklı modeller - 119 TL

Emaye Fırın Tepsisi: 34 cm kare/yuvarlak - 175 TL

Cam Saklama Kabı (4'lü): 415 cc - 119 TL

Yağlık Seti: Metal standlı, 2 adet 750 cc - 149 TL

Silikon Servis Seti (6'lı): Farklı gereçler - 329 TL

Silikon Vantuz Kapak: 17 cm - 100 TL

Streç Kapak Seti (6'lı): Farklı boyutlarda - 149 TL

Bıçak Seti (6'lı): Farklı renklerde - 100 TL

Makas Seti (3'lü): Çok amaçlı - 119 TL

Cam Kapaklı Kavanozlar: 1L / 0.5L / 0.75L seçenekleri - 75 TL - 100 TL

Çift Renk Badya: 4.5 L - 50 TL

Poşetlik: 3 farklı montaj seçeneği - 100 TL

Banyo Aksesuar Seti (3 Parça): Sıvı sabunluk, katı sabunluk, diş fırçalık - 129 TL