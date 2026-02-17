Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 18 Şubat! Yarın ŞOK marketlere elektrikli semaver, blender seti ve dijital yazı tahtası geliyor

ŞOK 18 Şubat aktüel ürünler kataloğu belli oldu. ŞOK marketlere her çarşamba günü aktüel ürünler kapsamında onlarca fırsat ürünü geliyor. Yarın ŞOK marketlere gelecek olan aktüel ürünler açıklandı. ŞOK aktüel kataloğu kapsamında yer alan bilgilere göre yarın raflı beyaz çalışma masası 1.899 TL'den, 3 kapaklı metalli konsol 2.099 TL'den, 4 çekmeceli şifonyer ise 2.999 TL'den satışa sunulacak. Bu ürünlerin yanı sıra şarjlı sporcu masaj aleti, tüy temizleme makinesi, buharlı taşınabilir seyahat ütüsü, powerbank, mikrodalga fırın da ŞOK aktüel raflarında yerini alacak. Tost makinesini yenilemek isteyen vatandaşar için ise ızgara özelliği olan 180 derece açılabilen tost makinesi ise 2.399 TL fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Peki 18 Şubat Çarşamba ŞOK'a hangi ürünler geliyor? İşte yarın gelecek olan ŞOK aktüel ürünleri...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 18 Şubat! Yarın ŞOK marketlere elektrikli semaver, blender seti ve dijital yazı tahtası geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 14:55

ŞOK kataloğu yayımlandı. ŞOK market şubelerinde 18 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla gelecek olan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK 18 Şubat aktüel kataloğunda yer alan bilgilere göre 6 hız ayarı bulunan 5 litre kapasiteli stand mikser 4.399 TL'den satışa sunulacak. 2 kapaklı ayakkabılık ise 1.999 TL fiyat etiketiyle yarından itibaren ŞOK aktüel raflarında yer alacak. Mutfak aletleri ve mobilyaların yanı sıra kazak, pijama takımı, koltuk örtüsü, tam otomatik şemsiye ve ev terlikleri de yarın ŞOK market şubelerine geliyor. Vatandaşlar tarafından 18 Şubat ŞOK aktüel kataloğunda yer alan bütün ürünler merak ediliyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 18 Şubat! Yarın ŞOK marketlere elektrikli semaver, blender seti ve dijital yazı tahtası geliyor

ŞOK 18 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Elektrikli Semaver: 2.5 L su ısıtma kapasitesi, 1.2 L çay demliği, 1800W - 1.699 TL

Multi Blender Seti: 1500W, 800 ml ölçü kabı, 1.5 L doğrama haznesi - 2.199 TL

Işıklı Su Isıtıcısı: 1.8 L kapasite, 360° kablosuz kullanım, 1500W - 799 TL

Kişisel Filtre Kahve Makinesi: 600W, 300 ml hazne, porselen kupa dahil - 1.250 TL

Tost Makinesi: Granit kaplama ızgara yüzeyi, 750W - 599 TL

Doğrayıcı: 500 ml hazne, turbo işlevli, 350W - 699 TL

Buharlı Kırışık Giderici: 100 ml su hacmi, 1.5 m güç kablosu - 675 TL

Figürlü Wireless Mouse: 1200 DPI optik sensör, tavşan figürlü - 249 TL

Led Ampul 8W: E27 duy, 806 lümen, beyaz ışık - 79,50 TL

Dijital Yazı Tahtası: 8.5 inç ekran, tek tuşla silme - 90 TL

Ledli Işıldak: USB şarjlı, 50 lümen ön ışık - 249 TL

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 18 Şubat! Yarın ŞOK marketlere elektrikli semaver, blender seti ve dijital yazı tahtası geliyor

Şarjlı Tüy / Tiftik Temizleme Makinesi: 6 adet paslanmaz çelik bıçak - 509 TL

Titreşimli Şarjlı Sporcu Masaj Aleti: 6 seviyeli, 4 farklı başlık - 429 TL

Buharlı Taşınabilir Seyahat Ütüsü: 1500W, 280 ml su deposu - 849 TL

IPL Lazer Epilasyon Aleti: 900.000 darbe, 5 kademe ayarı - 1.699 TL

Epilatör: 20 cımbızlı sistem, 2 hız ayarı - 1.399 TL

Magsafe Powerbank: 10.000 mAh, Type-C çıkışlı - 1.499 TL

Mikrodalga Fırın: 20 L kapasite, 700W güç - 4.499 TL

Stand Mikser: 5 L paslanmaz çelik kase, 6 hız ayarı, 1500W - 4.399 TL

Izgara ve Tost Makinesi: 1800W, 4 dilim kapasitesi - 2.399 TL

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 18 Şubat! Yarın ŞOK marketlere elektrikli semaver, blender seti ve dijital yazı tahtası geliyor

ŞOK MARKETLERE BU HAFTA ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR 2026?

Metalli Kitaplık: Atlantik çam/Siyah, 160x94 cm - 3.399 TL

4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop: Beyaz, 177 cm boy - 4.599 TL

4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop: Ceviz/Beyaz, 180x150 cm - 5.999 TL

Makyaj Masası: Aynalı ve puf dahil, çekmeceli - 4.499 TL

4 Bölmeli Kitaplık: Atlantik çam, 143 cm boy - 999 TL

Raflı TV Ünitesi: Atlantik çam/Antrasit, 160 cm - 1.899 TL

4 Katlı Sepetli Oyuncak Dolabı: Renkli çekmeceli - 849 TL

Çalışma Masası: Kapaklı raflı, beyaz - 1.899 TL

3 Kapaklı Metalli Konsol: Atlantik çam, 120 cm - 2.099 TL

TV Sehpası: Metal ayaklı, raflı, 150 cm - 1.999 TL

Ayakkabılık: 2 kapaklı, 91 cm boy - 1.999 TL

4 Çekmeceli Şifonyer: Atlantik çam/Beyaz, 143 cm boy - 2.999 TL

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 18 Şubat! Yarın ŞOK marketlere elektrikli semaver, blender seti ve dijital yazı tahtası geliyor

Baklava Desenli / Leopar / Çizgili Triko Kazaklar: Standart beden - 459 TL

Kadın Pijama Takımı: S-M ve L-XL beden seçenekleri - 399 TL

Kadın Kadife Takım: Kapüşonlu ve tam fermuarlı - 399 TL

Peluş Kulaklık: Farklı renk seçenekleri - 129 TL

Koltuk Örtüsü: 170x210 cm, farklı renklerde - 149 TL

Kırlent Kılıfı: 40x40 cm, gizli fermuarlı - 119 TL

Tam Otomatik Şemsiye: 8 telli, 3 kademeli - 199 TL

Askı Çeşitleri: Pantolon/Eşarp veya Kapı arkası askısı - 50 TL

Terlik Çeşitleri: Kadın ve erkek seçenekleri - 100 TL ile 169 TL arası

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 18 Şubat! Yarın ŞOK marketlere elektrikli semaver, blender seti ve dijital yazı tahtası geliyor

ŞOK 18 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

Sahan / Tava / Kaçerola: 18 cm, granit görünümlü - 299 TL

Çatal/Kaşık/Bıçak Setleri (6'lı): Tatlı veya yemek boyu - 199 TL - 299 TL

Emaye Kek / Tart Kalıbı: Farklı modeller - 119 TL

Emaye Fırın Tepsisi: 34 cm kare/yuvarlak - 175 TL

Cam Saklama Kabı (4'lü): 415 cc - 119 TL

Yağlık Seti: Metal standlı, 2 adet 750 cc - 149 TL

Silikon Servis Seti (6'lı): Farklı gereçler - 329 TL

Silikon Vantuz Kapak: 17 cm - 100 TL

Streç Kapak Seti (6'lı): Farklı boyutlarda - 149 TL

Bıçak Seti (6'lı): Farklı renklerde - 100 TL

Makas Seti (3'lü): Çok amaçlı - 119 TL

Cam Kapaklı Kavanozlar: 1L / 0.5L / 0.75L seçenekleri - 75 TL - 100 TL

Çift Renk Badya: 4.5 L - 50 TL

Poşetlik: 3 farklı montaj seçeneği - 100 TL

Banyo Aksesuar Seti (3 Parça): Sıvı sabunluk, katı sabunluk, diş fırçalık - 129 TL

ETİKETLER
#aktüel ürünler
#Şok Aktüel
#Şok Ürünler
#18 Şubat 2026
#Şok Kataloğu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.