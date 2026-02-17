ŞOK aktüel ürünler kataloğu 18 Şubat! Yarın ŞOK marketlere elektrikli semaver, blender seti ve dijital yazı tahtası geliyor

Kategoriler
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market şubelerinde 18 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla gelecek olan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK 18 Şubat aktüel kataloğunda yer alan bilgilere göre 6 hız ayarı bulunan 5 litre kapasiteli stand mikser 4.399 TL'den satışa sunulacak. 2 kapaklı ayakkabılık ise 1.999 TL fiyat etiketiyle yarından itibaren ŞOK aktüel raflarında yer alacak. Mutfak aletleri ve mobilyaların yanı sıra kazak, pijama takımı, koltuk örtüsü, tam otomatik şemsiye ve ev terlikleri de yarın ŞOK market şubelerine geliyor. Vatandaşlar tarafından 18 Şubat ŞOK aktüel kataloğunda yer alan bütün ürünler merak ediliyor.
Elektrikli Semaver: 2.5 L su ısıtma kapasitesi, 1.2 L çay demliği, 1800W - 1.699 TL
Multi Blender Seti: 1500W, 800 ml ölçü kabı, 1.5 L doğrama haznesi - 2.199 TL
Işıklı Su Isıtıcısı: 1.8 L kapasite, 360° kablosuz kullanım, 1500W - 799 TL
Kişisel Filtre Kahve Makinesi: 600W, 300 ml hazne, porselen kupa dahil - 1.250 TL
Tost Makinesi: Granit kaplama ızgara yüzeyi, 750W - 599 TL
Doğrayıcı: 500 ml hazne, turbo işlevli, 350W - 699 TL
Buharlı Kırışık Giderici: 100 ml su hacmi, 1.5 m güç kablosu - 675 TL
Figürlü Wireless Mouse: 1200 DPI optik sensör, tavşan figürlü - 249 TL
Led Ampul 8W: E27 duy, 806 lümen, beyaz ışık - 79,50 TL
Dijital Yazı Tahtası: 8.5 inç ekran, tek tuşla silme - 90 TL
Ledli Işıldak: USB şarjlı, 50 lümen ön ışık - 249 TL
Şarjlı Tüy / Tiftik Temizleme Makinesi: 6 adet paslanmaz çelik bıçak - 509 TL
Titreşimli Şarjlı Sporcu Masaj Aleti: 6 seviyeli, 4 farklı başlık - 429 TL
Buharlı Taşınabilir Seyahat Ütüsü: 1500W, 280 ml su deposu - 849 TL
IPL Lazer Epilasyon Aleti: 900.000 darbe, 5 kademe ayarı - 1.699 TL
Epilatör: 20 cımbızlı sistem, 2 hız ayarı - 1.399 TL
Magsafe Powerbank: 10.000 mAh, Type-C çıkışlı - 1.499 TL
Mikrodalga Fırın: 20 L kapasite, 700W güç - 4.499 TL
Stand Mikser: 5 L paslanmaz çelik kase, 6 hız ayarı, 1500W - 4.399 TL
Izgara ve Tost Makinesi: 1800W, 4 dilim kapasitesi - 2.399 TL
Metalli Kitaplık: Atlantik çam/Siyah, 160x94 cm - 3.399 TL
4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop: Beyaz, 177 cm boy - 4.599 TL
4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop: Ceviz/Beyaz, 180x150 cm - 5.999 TL
Makyaj Masası: Aynalı ve puf dahil, çekmeceli - 4.499 TL
4 Bölmeli Kitaplık: Atlantik çam, 143 cm boy - 999 TL
Raflı TV Ünitesi: Atlantik çam/Antrasit, 160 cm - 1.899 TL
4 Katlı Sepetli Oyuncak Dolabı: Renkli çekmeceli - 849 TL
Çalışma Masası: Kapaklı raflı, beyaz - 1.899 TL
3 Kapaklı Metalli Konsol: Atlantik çam, 120 cm - 2.099 TL
TV Sehpası: Metal ayaklı, raflı, 150 cm - 1.999 TL
Ayakkabılık: 2 kapaklı, 91 cm boy - 1.999 TL
4 Çekmeceli Şifonyer: Atlantik çam/Beyaz, 143 cm boy - 2.999 TL
Baklava Desenli / Leopar / Çizgili Triko Kazaklar: Standart beden - 459 TL
Kadın Pijama Takımı: S-M ve L-XL beden seçenekleri - 399 TL
Kadın Kadife Takım: Kapüşonlu ve tam fermuarlı - 399 TL
Peluş Kulaklık: Farklı renk seçenekleri - 129 TL
Koltuk Örtüsü: 170x210 cm, farklı renklerde - 149 TL
Kırlent Kılıfı: 40x40 cm, gizli fermuarlı - 119 TL
Tam Otomatik Şemsiye: 8 telli, 3 kademeli - 199 TL
Askı Çeşitleri: Pantolon/Eşarp veya Kapı arkası askısı - 50 TL
Terlik Çeşitleri: Kadın ve erkek seçenekleri - 100 TL ile 169 TL arası
Sahan / Tava / Kaçerola: 18 cm, granit görünümlü - 299 TL
Çatal/Kaşık/Bıçak Setleri (6'lı): Tatlı veya yemek boyu - 199 TL - 299 TL
Emaye Kek / Tart Kalıbı: Farklı modeller - 119 TL
Emaye Fırın Tepsisi: 34 cm kare/yuvarlak - 175 TL
Cam Saklama Kabı (4'lü): 415 cc - 119 TL
Yağlık Seti: Metal standlı, 2 adet 750 cc - 149 TL
Silikon Servis Seti (6'lı): Farklı gereçler - 329 TL
Silikon Vantuz Kapak: 17 cm - 100 TL
Streç Kapak Seti (6'lı): Farklı boyutlarda - 149 TL
Bıçak Seti (6'lı): Farklı renklerde - 100 TL
Makas Seti (3'lü): Çok amaçlı - 119 TL
Cam Kapaklı Kavanozlar: 1L / 0.5L / 0.75L seçenekleri - 75 TL - 100 TL
Çift Renk Badya: 4.5 L - 50 TL
Poşetlik: 3 farklı montaj seçeneği - 100 TL
Banyo Aksesuar Seti (3 Parça): Sıvı sabunluk, katı sabunluk, diş fırçalık - 129 TL