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İstanbul
ŞOK’ta yeni haftanın indirimli ürünleri yoğun ilgi görüyor. Özellikle bu hafta raflarda olan masaj tabancası, egzersiz seti, karın kası aleti, göğüs egzersiz yayı, kapı barfiksi, masa tenisi seti, spor çantası, tava çeşitleri, karnıyarık tencere, bıçak seti, saklama kabı, süzgeç, manuel su pompası ve diğer birçok ürün uygun fiyatlarıyla reyonlarda yerini alacak. Karnıyarık Tencere 699 TL, Yanmaz Yapışmaz Burger Tavası 399 TL, 6’lı Cam Karabiber/Tuzluk Seti 150 TL, Çok Amaçlı Bıçak Seti 150 TL, Çift Renkli Matara 175 TL, 1 Litre Kapasiteli Cam Matara 275 TL, Ayarlanabilir Kaşıklık 250 TL olacak. Spor ekipmanlarından Omuz Askılı Spor Çantası 650 TL, Masaj Tabancası 1.290 TL, Egzersiz Minderi 599 TL, Karın Kas Aleti 450 TL, Pilates Çemberi 350 TL, Göğüs Egzersiz Yayı 250 TL, Kapı Barfiksi 599 TL, Ayarlanabilir El Yayı 199 TL, Masa Tenisi Seti ise 450 TL olacak. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK 21-24 Kasım aktüel ürünler broşürü…
Bubble Pelüş Halı (120x180 cm): 1.299 TL
Bubble Pelüş Halı (80x150 cm): 999 TL
Bubble Banyo Paspas Seti 2'li: 699 TL
Bubble Koltuk Örtüsü (175x220 cm): 799 TL
Bubble Degrade Post (70x100 cm): 750 TL
Ultrasoft Tek Kişilik Battaniye (160x220 cm): 799 TL
Ultrasoft Çift Kişilik Battaniye (200x220 cm): 899 TL
Microfiber Yorgan Çift Kişilik (195x215 cm): 599 TL
Silikon Micro Yastık (50x70 cm): 199 TL
Microfiber Yorgan Tek Kişilik (155x215 cm): 499 TL
Kapaklı Cam Saklama Kabı (355 cc): 150 TL
Kapaklı Cam Saklama Kabı (640 cc): 225 TL
Lock Kapaklı Cam Saklama Kabı (1030 cc): 275 TL
Semaver Çay Bardağı Seti 3'lü (275 cc): 175 TL
Habitat Kase Seti 6'lı (400 cc): 225 TL
Frigo Bölmeli Tereyağlık (480 cc): 175 TL
Kapaklı Yuvarlak Tencere (840 cc): 199 TL
Cam Kapaklı Çelik Tencere (16 cm): 699 TL
Cam Kapaklı Çelik Tencere (12 cm): 599 TL
Cam Kapaklı Çelik Tencere (14 cm): 650 TL
Çelik Sütlük (14 cm): 599 TL
Desenli Çift Taraflı Balık Tavası (32 cm): 799 TL
Vega Cam Kase (2165 cc): 225 TL
Silikon Yardımcı Gereç Çeşitleri (Spatula / Çırpıcı / Yumurta Fırçası): 100 TL
Bulaşıklık (2 Parça): 250 TL
Çekmeceli Yumurtalık 32'li: 225 TL
2'li Kilitli Saklama Kabı Seti (2,2 L / 1,0 L): 225 TL
Saklama Kabı Seti Çeşitleri 3'lü (Kare ve dikdörtgen): 125 TL
Spor Ürünleri
Masaj Tabancası: 1.290 TL
Pilates Egzersiz Seti: 299 TL
NBR Egzersiz Minderi: 599 TL
Karın Kas Aleti: 450 TL
Pilates Çemberi: 350 TL
Göğüs Egzersiz Yayı: 250 TL
Kapı Barfiksi: 599 TL
El/Ayak Bilek Ağırlığı 2'li: 350 TL
Rulmanlı Atlama İpi: 150 TL
Çelik Atlama İpi: 175 TL
Parmak ve Bilek Egzersiz Aleti: 225 TL
Pilates Bant 3'lü: 199 TL
Pilates Mini Loop Bant 3'lü: 150 TL
Egzersiz Direnç Bandı: 199 TL
Masaj Barı: 175 TL
Ayarlanabilir El Yayı: 199 TL
Masa Tenisi Seti: 450 TL
Spor Çantası: 650 TL
Erkek 2'li Tenis Çorap: 150 TL
Kadın 2'li Tenis Çorap: 150 TL
Tava (26 cm): 425 TL
Burger & Köfte Tavası (28 cm): 399 TL
Sahan (20 cm): 350 TL
Karnıyarık Tencere (24 cm): 699 TL
Derin Tencere (22 cm): 699 TL
Cam Karabiber / Tuzluk Seti 6'lı: 150 TL
Çok Amaçlı Makas Seti 2'li: 125 TL
Çok Amaçlı Bıçak & Soyucu Seti 3'lü: 150 TL
Çift Renkli Matara (750 ml): 175 TL
Cam Matara (1 L): 275 TL
Kilitli Saklama Kabı Seti 4'lü: 225 TL
Katlanır Dikdörtgen Süzgeç (5,5 L): 250 TL
Katlanır Pirinç Süzgeci: 100 TL
Çift Renkli Süzgeç: 125 TL
Manuel Su Pompası: 125 TL
Ayarlanabilir Kaşıklık: 250 TL
Esperto 2 Süt Tam Otomatik Kahve Makinesi Siyah: 25.999 TL
Filtre Kahve Makinesi Let's Brew Beyaz: 3.699 TL
Esperto Mini Gri Tam Otomatik Espresso Makinesi: 11.999 TL
Esperto Mini Siyah Tam Otomatik Espresso Makinesi: 11.999 TL
Cafissimo Pure Plus Beyaz Kapsül Kahve Makinesi: 5.999 TL
Cafissimo Pure Plus Siyah Kapsül Kahve Makinesi: 5.999 TL
Odyssey G4 25" Full HD IPS LED Monitör: 6.299 TL
Blackshark V2 PRO Kablosuz Mikrofonlu Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı Beyaz: 8.799 TL
Blackshark V2 PRO Kablosuz Mikrofonlu Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı Siyah: 8.799 TL
Hammerhead Hyperspeed Tws Rz12-03820300-R3G1: 3.799 TL
Blackshark V3 x Hyperspeed Kablosuz Siyah Kulaklık RZ04-05420100-R3M1: 5.199 TL
Sürpriz Rugby Topu: 100 TL
3'lü Figür Tüpü: 299 TL
Maymun/Pembe Ayı Çocuk Açılır Koltuk: 1.490 TL
Pelüş Avokadolu Kedi: 399 TL
Sürpriz Figür Paketi: 199 TL
Spor Motosiklet: 199 TL
Bebekleri ve Aksesuarları (9 cm): 599 TL
Blok Serisi Figürleri: 499 TL
Pırıltılı Bebekler (30 cm): 250 TL
Arabalı Bisiklet: 199 TL
22 Cm Top Çeşitleri: 175 TL
3'lü Arabalar (1:64): 375 TL
Neon Yarışlar Çifte Çemberde Yarış Seti: 999 TL
Zemin Temizleyici Beyaz Sabun/Sakura (1,5 L) (Kasa Arkası): 99 TL
Optic White 50 Ml + Total 50 Ml Diş Macunu Çeşitleri / Twister Diş Fırçası 2+1 (Kasa Arkası): 159 TL
Ultra Anında Etki Kir&Yağ Sökücü/Kireç&Pas Sökücü (750 ml) (Kasa Arkası): 79 TL
Extra Islak Havlu Kiraz Çiçeği (3x50) (Kasa Arkası): 75 TL
Dankek Pöti Fındıklı Kakaolu (24x35 g) (Kasa Arkası): 179 TL
İlk Denge Motosikletim: 899 TL
Büyük Kamyon: 499 TL
Çek Çek Tamir/Çay Seti: 350 TL
Kameralı Uzaktan Kumandalı Araba: 1.290 TL
Karavanlı Çek Bırak Araba: 299 TL
Hareketli Blok Gül Buketi: 999 TL
Blok Hayvanlar Alemi Kendin Yap Seti: 799 TL
Hayvan Blok Çeşitleri: 199 TL
Çek Bırak Metal Araba Seri: 225 TL
Kapibara Pelüş Top (40 cm): 1.190 TL
Çift Kişilik Wellsoft Yorgan (195x215 cm): 1.299 TL
Tek Kişilik Wellsoft Yorgan (155x215 cm): 1.099 TL
Mikrojel Yastık: 599 TL
Su Emici Banyo Paspası (38x58 cm): 99,50 TL
Desenli Su Emici Banyo Paspası (55x70 cm): 199,50 TL
Ev/Banyo Aksesuarları: 149,50 TL
Kadın/Erkek Diyabetik Çorap: 69,50 TL
Renkli Anahtarlık Çeşitleri: 49,50 TL
Kadın Leoparlı Polar Alt: 199,50 TL
Kadın Büyük Beden Leoparlı Polar Alt: 219 TL
Kadın Viskon Tek Alt: 199,50 TL
Kadın Fırfır Detaylı Alt: 279 TL
Cam Sıvı Sabunluk (570 ml): 99,50 TL
Yün Kurutma Topu 3'lü: 139 TL
Banyo Paspası Seti: 499 TL
4+1 Merdiven: 999 TL
Kanatlı Kurutmalık: 799 TL
Midi Ütü Masası: 799 TL
Pazar Arabası: 499 TL
Mop Tutucu: 49,50 TL
Tam Otomatik Espresso Makinesi: 18.999 TL
Elektrikli Mop: 5.499 TL
Katı Meyve Sıkacağı: 1.999 TL
IPL Lazer Epilasyon Aleti: 9.999 TL
Buharlı Kırışık Giderici: 1.299 TL
Retro Çay Makinesi: 1.999 TL
Mikrodalga Fırın: 3.999 TL
Buharlı Temizleyici: 1.299 TL
Boyun Masaj Aleti: 1.299 TL
Dikey Süpürge: 2.499 TL
Saç Sakal Kesme Makinesi: 1.299 TL
Şarjlı Araç Süpürgesi: 1.299 TL
Quartz Isıtıcı: 1.499 TL
Elektronik Para Kasası: 2.699 TL
Çok Amaçlı Alet Seti: 1.129 TL
Şarjlı Darbeli Matkap Seti: 1.599 TL
Daire Testere: 1.899 TL
Şarjlı LED Işık: 189,50 TL
Type-C Hızlı Şarj Kablosu: 119,50 TL
Bluetooth Kablosuz Mouse: 199,50 TL
Bluetooth Kulak İçi Kulaklık: 429 TL
550L On-Road ATV: 449.990 TL
Üç Tekerlekli Elektrikli Moped (VT7 PRO): 179.990 TL
Elektrikli Motorlu Bisiklet: 22.990 TL
Üç Tekerlekli Moped (VM7): 99.990 TL
Çamaşır Makinesi (7 KG): 16.499 TL
Buzdolabı (330 L): 22.999 TL
Bulaşık Makinesi (6 Programlı): 16.999 TL
Kurutmalı Çamaşır Makinesi (14 kg / 8 kg): 52.999 TL
Çamaşır Makinesi (10 KG): 19.999 TL
65" Frameless 4K UHD Smart QLED TV: 29.999 TL
58" 4K Ultra HD Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV: 38.499 TL
50" Frameless Ultra HD QLED Google TV: 18.999 TL
32" Frameless HD Whale OS 10 QLED TV: 8.999 TL
Tam Otomatik Espresso Makine: 15.900 TL
El Blender Seti: 1.990 TL
Choppstar Doğrayıcı: 1.290 TL
Cam Kettle: 990 TL
Pro Suction X 250 W Şarjlı Dikey Süpürge: 5.900 TL
Masaj Tabancası: 590 TL
Türk Kahve Makinesi: 1.990 TL
Dik Durabilen Süpürge Lucky: 2.490 TL
Smart Tartı PSC84: 599 TL
Sıfır Sakal Tıraş Makinesi Mini PSC118: 699 TL
OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi: 1.390 TL
Epilatör Bre229/00: 1.190 TL
50 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV: 18.990 TL
43 İnç Full HD QLED Android TV: 16.990 TL
Smart Tank 581 AIO Tanklı Yazıcı: 7.450 TL
Metal Masa Lambası: 599 TL
Şarjlı Led Aplik: 399 TL
Lcd Yazı Tahtası (12 İnç): 229 TL
Şarjlı Su Pompası: 299 TL
Metalik Dokulu Kulaklık: 599 TL
Retro Oyun Konsolu Pgm620: 1.090 TL
Şarjlı Gameboy Pgm35: 699 TL
Hybrid & Wireless Mouse Pswm23: 249 TL
Akıllı Saat Pssw22: 399 TL
Antifrizli Oto Cam Suyu (-30°C 5L): 160 TL
Antifrizli Oto Cam Suyu Konsantre (-80°C 1L): 80 TL
Antifrizli Oto Cam Suyu (-21°C 5L): 140 TL
Radyatör Antifriz (-37°C 3L): 235 TL
Oto Cam Yağmur Kaydırıcı (500 ml): 65 TL
Oto Cam Buğu Önleyici (500 ml): 65 TL
Spino Ultra Temizlik Seti: 1.150 TL
Spino Ultra Yedek Paspas: 119 TL
Bambu Kirli Sepeti (60 L): 529 TL
Bambu Organizer Set (3'lü): 319 TL
Deri Kulplu Hasır Organizer Sepet: 419 TL
Kapaklı Saklama Kutusu (16 L): 129 TL
2'li Kabartmalı Sıvı Sabunluk Fırçalık Seti: 379 TL
Banyo Seti (5'li): 499 TL
Yapışkanlı Banyo Aksesuarları: 149 TL
Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspas: 159 TL
Tek Fiyat Mutfak/Banyo Ürünleri: 37 TL
Tuvalet Fırçası Çeşitleri: 49 TL
Banyo Taburesi: 129 TL
Plastik Ürün Çeşitleri: 29 TL
Pratik Mandallı Mop: 119 TL
Tek Fiyat Fırça Çeşitleri: 99 TL
Hazneli Spreyli Camsil (180 ml): 139 TL
Tüy Toplayıcı: 129 TL
Su Kovası (15 L): 129 TL
Triko 2'li Takım Kadın: 759 TL
Pijama Takımı Erkek: 429 TL
Panço Kadın: 269 TL
Aksesuarlı Terlik Kadın: 279 TL
Ev Botu Çocuk: 219 TL
Şal (70x175 cm): 199 TL
Bere Kadın-Erkek: 99 TL
Bere Çocuk: 89 TL
Saç Kurutma Bonesi: 99 TL
Ribanalı Bato Külot Kadın: 49 TL
Boxer Erkek: 69 TL
Çorap Çeşitleri Erkek (2'li): 109 TL
Tenis Çorabı Kadın/Erkek (3'lü): 79 TL
Banyo Paspas Seti (2'li): 419 TL
Banyo Paspası (65x80 cm): 99 TL
Su Emici Paspas (58x38 cm): 129 TL
Ayak Havlusu (50x80 cm): 139 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf Ranforce: 245 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf Ranforce: 199 TL
Yastık Kılıfı (2'li): 79 TL
Silikon Yastık (50x70 cm): 149 TL
Pötikare Masa Örtüsü (140x140 cm): 79 TL
Pvc Masa Örtüsü (140x140 cm): 119 TL
Koltuk Örtüsü (170x210 cm): 199 TL
Peşkir Kurulama Bezi (3'lü): 49 TL
İğneye İplik Geçirme Aparatı: 40 TL
Desenli Mezura (1,5 m): 69 TL
Dikiş Seti: 129 TL
Kaydırmaz Tabanlık (30x100 cm): 59 TL
Kurutma Topu (3'lü): 139 TL