ŞOK’ta yeni haftanın indirimli ürünleri yoğun ilgi görüyor. Özellikle bu hafta raflarda olan masaj tabancası, egzersiz seti, karın kası aleti, göğüs egzersiz yayı, kapı barfiksi, masa tenisi seti, spor çantası, tava çeşitleri, karnıyarık tencere, bıçak seti, saklama kabı, süzgeç, manuel su pompası ve diğer birçok ürün uygun fiyatlarıyla reyonlarda yerini alacak. Karnıyarık Tencere 699 TL, Yanmaz Yapışmaz Burger Tavası 399 TL, 6’lı Cam Karabiber/Tuzluk Seti 150 TL, Çok Amaçlı Bıçak Seti 150 TL, Çift Renkli Matara 175 TL, 1 Litre Kapasiteli Cam Matara 275 TL, Ayarlanabilir Kaşıklık 250 TL olacak. Spor ekipmanlarından Omuz Askılı Spor Çantası 650 TL, Masaj Tabancası 1.290 TL, Egzersiz Minderi 599 TL, Karın Kas Aleti 450 TL, Pilates Çemberi 350 TL, Göğüs Egzersiz Yayı 250 TL, Kapı Barfiksi 599 TL, Ayarlanabilir El Yayı 199 TL, Masa Tenisi Seti ise 450 TL olacak. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK 21-24 Kasım aktüel ürünler broşürü…

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HABERİN ÖZETİ ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 21-24 Kasım 2026 broşürü! Halı, led monitör, tencere, tava, kulaklık ve spor ekipmanları raflarda ŞOK marketlerde 21-24 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu, mutfak gereçlerinden spor ekipmanlarına, ev tekstilinden elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler sunuyor. Karnıyarık Tencere 699 TL, Yanmaz Yapışmaz Burger Tavası 399 TL, 6'lı Cam Karabiber/Tuzluk Seti 150 TL, Çok Amaçlı Bıçak Seti 150 TL, Çift Renkli Matara 175 TL, 1 Litre Kapasiteli Cam Matara 275 TL, Ayarlanabilir Kaşıklık 250 TL fiyatlarıyla sunulacak. Spor ekipmanlarından Masaj Tabancası 1.290 TL, Egzersiz Minderi 599 TL, Karın Kas Aleti 450 TL, Pilates Çemberi 350 TL, Göğüs Egzersiz Yayı 250 TL, Kapı Barfiksi 599 TL, Masa Tenisi Seti 450 TL ve Spor Çantası 650 TL fiyatlarıyla yer alacak. Halı ve yorgan çeşitleri de indirimli ürünler arasında bulunuyor; Bubble Pelüş Halı (120x180 cm) 1.299 TL, Ultrasoft Çift Kişilik Battaniye (200x220 cm) 899 TL, Microfiber Yorgan Çift Kişilik (195x215 cm) 599 TL olarak satışa sunulacak. Elektronik ürünlerde Esperto 2 Süt Tam Otomatik Kahve Makinesi Siyah 25.999 TL, Odyssey G4 25" Full HD IPS LED Monitör 6.299 TL, Blackshark V2 PRO Kablosuz Mikrofonlu Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı 8.799 TL gibi ürünler dikkat çekiyor. A101 ve BİM marketlerinin de aktüel ürün kataloglarına yer verilmiş olup, bu marketlerde de çeşitli ev eşyaları, elektronik ürünler ve giyim ürünlerinde indirimler bulunuyor.

ŞOK 21-24 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU BROŞÜRÜ

Bubble Pelüş Halı (120x180 cm): 1.299 TL

Bubble Pelüş Halı (80x150 cm): 999 TL

Bubble Banyo Paspas Seti 2'li: 699 TL

Bubble Koltuk Örtüsü (175x220 cm): 799 TL

Bubble Degrade Post (70x100 cm): 750 TL

Ultrasoft Tek Kişilik Battaniye (160x220 cm): 799 TL

Ultrasoft Çift Kişilik Battaniye (200x220 cm): 899 TL

Microfiber Yorgan Çift Kişilik (195x215 cm): 599 TL

Silikon Micro Yastık (50x70 cm): 199 TL

Microfiber Yorgan Tek Kişilik (155x215 cm): 499 TL

Kapaklı Cam Saklama Kabı (355 cc): 150 TL

Kapaklı Cam Saklama Kabı (640 cc): 225 TL

Lock Kapaklı Cam Saklama Kabı (1030 cc): 275 TL

Semaver Çay Bardağı Seti 3'lü (275 cc): 175 TL

Habitat Kase Seti 6'lı (400 cc): 225 TL

Frigo Bölmeli Tereyağlık (480 cc): 175 TL

Kapaklı Yuvarlak Tencere (840 cc): 199 TL

Cam Kapaklı Çelik Tencere (16 cm): 699 TL

Cam Kapaklı Çelik Tencere (12 cm): 599 TL

Cam Kapaklı Çelik Tencere (14 cm): 650 TL

Çelik Sütlük (14 cm): 599 TL

Desenli Çift Taraflı Balık Tavası (32 cm): 799 TL

Vega Cam Kase (2165 cc): 225 TL

Silikon Yardımcı Gereç Çeşitleri (Spatula / Çırpıcı / Yumurta Fırçası): 100 TL

Bulaşıklık (2 Parça): 250 TL

Çekmeceli Yumurtalık 32'li: 225 TL

2'li Kilitli Saklama Kabı Seti (2,2 L / 1,0 L): 225 TL

Saklama Kabı Seti Çeşitleri 3'lü (Kare ve dikdörtgen): 125 TL

Spor Ürünleri

Masaj Tabancası: 1.290 TL

Pilates Egzersiz Seti: 299 TL

NBR Egzersiz Minderi: 599 TL

Karın Kas Aleti: 450 TL

Pilates Çemberi: 350 TL

Göğüs Egzersiz Yayı: 250 TL

Kapı Barfiksi: 599 TL

El/Ayak Bilek Ağırlığı 2'li: 350 TL

Rulmanlı Atlama İpi: 150 TL

Çelik Atlama İpi: 175 TL

Parmak ve Bilek Egzersiz Aleti: 225 TL

Pilates Bant 3'lü: 199 TL

Pilates Mini Loop Bant 3'lü: 150 TL

Egzersiz Direnç Bandı: 199 TL

Masaj Barı: 175 TL

Ayarlanabilir El Yayı: 199 TL

Masa Tenisi Seti: 450 TL

Spor Çantası: 650 TL

Erkek 2'li Tenis Çorap: 150 TL

Kadın 2'li Tenis Çorap: 150 TL

Tava (26 cm): 425 TL

Burger & Köfte Tavası (28 cm): 399 TL

Sahan (20 cm): 350 TL

Karnıyarık Tencere (24 cm): 699 TL

Derin Tencere (22 cm): 699 TL

Cam Karabiber / Tuzluk Seti 6'lı: 150 TL

Çok Amaçlı Makas Seti 2'li: 125 TL

Çok Amaçlı Bıçak & Soyucu Seti 3'lü: 150 TL

Çift Renkli Matara (750 ml): 175 TL

Cam Matara (1 L): 275 TL

Kilitli Saklama Kabı Seti 4'lü: 225 TL

Katlanır Dikdörtgen Süzgeç (5,5 L): 250 TL

Katlanır Pirinç Süzgeci: 100 TL

Çift Renkli Süzgeç: 125 TL

Manuel Su Pompası: 125 TL

Ayarlanabilir Kaşıklık: 250 TL

Esperto 2 Süt Tam Otomatik Kahve Makinesi Siyah: 25.999 TL

Filtre Kahve Makinesi Let's Brew Beyaz: 3.699 TL

Esperto Mini Gri Tam Otomatik Espresso Makinesi: 11.999 TL

Esperto Mini Siyah Tam Otomatik Espresso Makinesi: 11.999 TL

Cafissimo Pure Plus Beyaz Kapsül Kahve Makinesi: 5.999 TL

Cafissimo Pure Plus Siyah Kapsül Kahve Makinesi: 5.999 TL

Odyssey G4 25" Full HD IPS LED Monitör: 6.299 TL

Blackshark V2 PRO Kablosuz Mikrofonlu Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı Beyaz: 8.799 TL

Blackshark V2 PRO Kablosuz Mikrofonlu Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı Siyah: 8.799 TL

Hammerhead Hyperspeed Tws Rz12-03820300-R3G1: 3.799 TL

Blackshark V3 x Hyperspeed Kablosuz Siyah Kulaklık RZ04-05420100-R3M1: 5.199 TL

Sürpriz Rugby Topu: 100 TL

3'lü Figür Tüpü: 299 TL

Maymun/Pembe Ayı Çocuk Açılır Koltuk: 1.490 TL

Pelüş Avokadolu Kedi: 399 TL

Sürpriz Figür Paketi: 199 TL

Spor Motosiklet: 199 TL

Bebekleri ve Aksesuarları (9 cm): 599 TL

Blok Serisi Figürleri: 499 TL

Pırıltılı Bebekler (30 cm): 250 TL

Arabalı Bisiklet: 199 TL

22 Cm Top Çeşitleri: 175 TL

3'lü Arabalar (1:64): 375 TL

Neon Yarışlar Çifte Çemberde Yarış Seti: 999 TL

Zemin Temizleyici Beyaz Sabun/Sakura (1,5 L) (Kasa Arkası): 99 TL

Optic White 50 Ml + Total 50 Ml Diş Macunu Çeşitleri / Twister Diş Fırçası 2+1 (Kasa Arkası): 159 TL

Ultra Anında Etki Kir&Yağ Sökücü/Kireç&Pas Sökücü (750 ml) (Kasa Arkası): 79 TL

Extra Islak Havlu Kiraz Çiçeği (3x50) (Kasa Arkası): 75 TL

Dankek Pöti Fındıklı Kakaolu (24x35 g) (Kasa Arkası): 179 TL

İlk Denge Motosikletim: 899 TL

Büyük Kamyon: 499 TL

Çek Çek Tamir/Çay Seti: 350 TL

Kameralı Uzaktan Kumandalı Araba: 1.290 TL

Karavanlı Çek Bırak Araba: 299 TL

Hareketli Blok Gül Buketi: 999 TL

Blok Hayvanlar Alemi Kendin Yap Seti: 799 TL

Hayvan Blok Çeşitleri: 199 TL

Çek Bırak Metal Araba Seri: 225 TL

Kapibara Pelüş Top (40 cm): 1.190 TL

A101 19 KASIM PERŞEMBE AKTÜEL İNDİRİMLERİ BAŞLIYOR

Çift Kişilik Wellsoft Yorgan (195x215 cm): 1.299 TL

Tek Kişilik Wellsoft Yorgan (155x215 cm): 1.099 TL

Mikrojel Yastık: 599 TL

Su Emici Banyo Paspası (38x58 cm): 99,50 TL

Desenli Su Emici Banyo Paspası (55x70 cm): 199,50 TL

Ev/Banyo Aksesuarları: 149,50 TL

Kadın/Erkek Diyabetik Çorap: 69,50 TL

Renkli Anahtarlık Çeşitleri: 49,50 TL

Kadın Leoparlı Polar Alt: 199,50 TL

Kadın Büyük Beden Leoparlı Polar Alt: 219 TL

Kadın Viskon Tek Alt: 199,50 TL

Kadın Fırfır Detaylı Alt: 279 TL

Cam Sıvı Sabunluk (570 ml): 99,50 TL

Yün Kurutma Topu 3'lü: 139 TL

Banyo Paspası Seti: 499 TL

4+1 Merdiven: 999 TL

Kanatlı Kurutmalık: 799 TL

Midi Ütü Masası: 799 TL

Pazar Arabası: 499 TL

Mop Tutucu: 49,50 TL

Tam Otomatik Espresso Makinesi: 18.999 TL

Elektrikli Mop: 5.499 TL

Katı Meyve Sıkacağı: 1.999 TL

IPL Lazer Epilasyon Aleti: 9.999 TL

Buharlı Kırışık Giderici: 1.299 TL

Retro Çay Makinesi: 1.999 TL

Mikrodalga Fırın: 3.999 TL

Buharlı Temizleyici: 1.299 TL

Boyun Masaj Aleti: 1.299 TL

Dikey Süpürge: 2.499 TL

Saç Sakal Kesme Makinesi: 1.299 TL

Şarjlı Araç Süpürgesi: 1.299 TL

Quartz Isıtıcı: 1.499 TL

Elektronik Para Kasası: 2.699 TL

Çok Amaçlı Alet Seti: 1.129 TL

Şarjlı Darbeli Matkap Seti: 1.599 TL

Daire Testere: 1.899 TL

Şarjlı LED Işık: 189,50 TL

Type-C Hızlı Şarj Kablosu: 119,50 TL

Bluetooth Kablosuz Mouse: 199,50 TL

Bluetooth Kulak İçi Kulaklık: 429 TL

550L On-Road ATV: 449.990 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped (VT7 PRO): 179.990 TL

Elektrikli Motorlu Bisiklet: 22.990 TL

Üç Tekerlekli Moped (VM7): 99.990 TL

Çamaşır Makinesi (7 KG): 16.499 TL

Buzdolabı (330 L): 22.999 TL

Bulaşık Makinesi (6 Programlı): 16.999 TL

Kurutmalı Çamaşır Makinesi (14 kg / 8 kg): 52.999 TL

Çamaşır Makinesi (10 KG): 19.999 TL

65" Frameless 4K UHD Smart QLED TV: 29.999 TL

58" 4K Ultra HD Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV: 38.499 TL

50" Frameless Ultra HD QLED Google TV: 18.999 TL

32" Frameless HD Whale OS 10 QLED TV: 8.999 TL

BİM AKTÜEL KATALOĞU CUMA GÜNÜ REYONLARDA OLACAK

Tam Otomatik Espresso Makine: 15.900 TL

El Blender Seti: 1.990 TL

Choppstar Doğrayıcı: 1.290 TL

Cam Kettle: 990 TL

Pro Suction X 250 W Şarjlı Dikey Süpürge: 5.900 TL

Masaj Tabancası: 590 TL

Türk Kahve Makinesi: 1.990 TL

Dik Durabilen Süpürge Lucky: 2.490 TL

Smart Tartı PSC84: 599 TL

Sıfır Sakal Tıraş Makinesi Mini PSC118: 699 TL

OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi: 1.390 TL

Epilatör Bre229/00: 1.190 TL

50 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV: 18.990 TL

43 İnç Full HD QLED Android TV: 16.990 TL

Smart Tank 581 AIO Tanklı Yazıcı: 7.450 TL

Metal Masa Lambası: 599 TL

Şarjlı Led Aplik: 399 TL

Lcd Yazı Tahtası (12 İnç): 229 TL

Şarjlı Su Pompası: 299 TL

Metalik Dokulu Kulaklık: 599 TL

Retro Oyun Konsolu Pgm620: 1.090 TL

Şarjlı Gameboy Pgm35: 699 TL

Hybrid & Wireless Mouse Pswm23: 249 TL

Akıllı Saat Pssw22: 399 TL

Antifrizli Oto Cam Suyu (-30°C 5L): 160 TL

Antifrizli Oto Cam Suyu Konsantre (-80°C 1L): 80 TL

Antifrizli Oto Cam Suyu (-21°C 5L): 140 TL

Radyatör Antifriz (-37°C 3L): 235 TL

Oto Cam Yağmur Kaydırıcı (500 ml): 65 TL

Oto Cam Buğu Önleyici (500 ml): 65 TL

Spino Ultra Temizlik Seti: 1.150 TL

Spino Ultra Yedek Paspas: 119 TL

Bambu Kirli Sepeti (60 L): 529 TL

Bambu Organizer Set (3'lü): 319 TL

Deri Kulplu Hasır Organizer Sepet: 419 TL

Kapaklı Saklama Kutusu (16 L): 129 TL

2'li Kabartmalı Sıvı Sabunluk Fırçalık Seti: 379 TL

Banyo Seti (5'li): 499 TL

Yapışkanlı Banyo Aksesuarları: 149 TL

Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspas: 159 TL

Tek Fiyat Mutfak/Banyo Ürünleri: 37 TL

Tuvalet Fırçası Çeşitleri: 49 TL

Banyo Taburesi: 129 TL

Plastik Ürün Çeşitleri: 29 TL

Pratik Mandallı Mop: 119 TL

Tek Fiyat Fırça Çeşitleri: 99 TL

Hazneli Spreyli Camsil (180 ml): 139 TL

Tüy Toplayıcı: 129 TL

Su Kovası (15 L): 129 TL

Triko 2'li Takım Kadın: 759 TL

Pijama Takımı Erkek: 429 TL

Panço Kadın: 269 TL

Aksesuarlı Terlik Kadın: 279 TL

Ev Botu Çocuk: 219 TL

Şal (70x175 cm): 199 TL

Bere Kadın-Erkek: 99 TL

Bere Çocuk: 89 TL

Saç Kurutma Bonesi: 99 TL

Ribanalı Bato Külot Kadın: 49 TL

Boxer Erkek: 69 TL

Çorap Çeşitleri Erkek (2'li): 109 TL

Tenis Çorabı Kadın/Erkek (3'lü): 79 TL

Banyo Paspas Seti (2'li): 419 TL

Banyo Paspası (65x80 cm): 99 TL

Su Emici Paspas (58x38 cm): 129 TL

Ayak Havlusu (50x80 cm): 139 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf Ranforce: 245 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf Ranforce: 199 TL

Yastık Kılıfı (2'li): 79 TL

Silikon Yastık (50x70 cm): 149 TL

Pötikare Masa Örtüsü (140x140 cm): 79 TL

Pvc Masa Örtüsü (140x140 cm): 119 TL

Koltuk Örtüsü (170x210 cm): 199 TL

Peşkir Kurulama Bezi (3'lü): 49 TL

İğneye İplik Geçirme Aparatı: 40 TL

Desenli Mezura (1,5 m): 69 TL

Dikiş Seti: 129 TL

Kaydırmaz Tabanlık (30x100 cm): 59 TL

Kurutma Topu (3'lü): 139 TL