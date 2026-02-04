ŞOK aktüel ürünler kataloğu 4-10 Şubat! ŞOK'a bu hafta buharlı süpürge, 4 farklı model ısıtıcı ve araç kamerası geliyor

Kategoriler
ŞOK aktüel kataloğu 4-10 Şubat belli oldu. ŞOK marketlere her hafta çarşamba günü aktüel fırsat ürünleri geliyor. Zincir marketin tüm şubelerine gelen bu ürünler uygun fiyatlı ve ödeme yöntemleriyle satışa sunuluyor. Vatandaşlar tarafından yakından takip edilen ŞOK aktüel ürünler kapsamında 4-10 Şubat kataloğu yayımlandı. Bugünden itibaren ŞOK marketlere gelecek ürünler arasında çalışma masası, kitaplık, 4 kapalı dolap, bench puf, buharlı ütü, şarjlı dikey süpürge ve 10 bin mAH powerbank geliyor. Ayrıca ankastrelerini yenilemek isteyen vatandaşlar için ücretsiz kurulum ve peşin fiyatına 3 taksit seçeneği ile fırın, ocak ve davlumbazdan oluşan ankastre seti 8 bin 499 TL'den satışa sunulacak. İşte ŞOK 4-10 Şubat aktüel kataloğu...
4 Kapaklı Gardırop (160x48x188 cm): 7.749 TL
4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop (120x41x177 cm): 5.699 TL
Beyaz Çalışma Masası (120x60x99 cm): 2.299 TL
Elit Raflı Çalışma Masası (115x55x74 cm): 1.999 TL
Çok Amaçlı Fırın/Mutfak Dolabı (120 cm): 3.299 TL
TV Sehpası (120x30x55 cm): 2.299 TL
Kapaklı Kitaplık (64x40x179 cm): 2.999 TL
Çok Amaçlı Komodin / Raf Ünitesi: 1.899 TL - 1.999 TL
Bench Puf (110x47x46 cm): 1.999 TL
Mega Mobil Takip Cihazı (SIM Kartlı): 1.699 TL
Connect Mobil Takip Cihazı: 2.199 TL
1080p Full HD Araç İçi Kamera: 859 TL
5 Çubuklu Quartz Soba (2500 W): 1.599 TL
3 Çubuklu Quartz Soba (2100 W): 1.599 TL
Dikey Isıtıcı (2200 W): 1.599 TL
Duvar Tipi Isıtıcı (2300 W): 1.399 TL
Kablosuz Yaka Mikrofonu (2’li, Type-C): 499 TL
Çelik Karnıyarık Tencere (24 cm): 899 TL
Çelik Derin Tencere (22 cm): 899 TL
Çelik Sahan (18 cm): 649 TL
Çelik Çaydanlık Takımı (1 L Üst / 2 L Alt): 1.199 TL
Ayaklı Cam Kase / Tabak Çeşitleri: 249 TL - 299 TL
Cam Kurabiye / Sunum Tabağı: 100 TL - 129 TL
Toprak Güveç Tencere (2500 ml): 129 TL
Toprak Dolma Kapağı: 50 TL
Renkli Salata Kepçe / Kaşık Seti: 50 TL
Kokusuz Küllük: 50 TL
Maxi Sürahi: 100 TL
Saklama Kabı ve Organizer Çeşitleri (Ne Alırsan): 100 TL
Yanmaz Yapışmaz Tava (24 cm): 299 TL
Yanmaz Yapışmaz Derin Tencere (24 cm): 599 TL
Yanmaz Yapışmaz Karnıyarık Tenceresi (26 cm): 599 TL
Porselen Kahve Fincan Seti (12 Parça): 399 TL
Porselen Rimli Kase: 75 TL
Borosilikat Renkli Kulplu Çay Bardağı (6’lı): 249 TL
Çok Amaçlı Makas Seti (2’li): 100 TL
Hamur Leğeni / Yumurta Saklama Kabı: 100 TL
Mutfak Çakmağı: 39,95 TL
PVC Masa Örtüsü Çeşitleri: 89,95 TL - 109 TL
Lüks Masa Örtüsü (170x170 cm): 149 TL
Katlanabilir Mermer Desenli Masa: 499 TL
Metal Ayaklı Yer Sofrası (70 cm): 499 TL
Ankastre Set (Fırın, Ocak, Davlumbaz): 8.499 TL
Islak/Kuru Şarjlı Dikey Süpürge: 15.999 TL
Buharlı Ütü: 1.999 TL
El Blenderı (1000 W): 1.999 TL
Cam Kettle (1.7 L): 899 TL
Filtre Kahve Makinesi: 1.799 TL
Narenciye Sıkacağı: 999 TL
Buharlı Temizlik Makinesi: 2.699 TL
Bluetooth Kulaklık: 399 TL
10000 mAh Powerbank: 349 TL
Telefona Takılan Hoparlör: 599 TL
LED Ampul / Dekoratif Işıklar: 19,95 TL - 199 TL
Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti: 9.999 TL
Kameralı Akıllı Evcil Hayvan Besleyici (3 L): 2.199 TL
Kedi Su Çeşmesi (2.2 L): 699 TL
Kedi Taşıma Kutusu / Çantası: 199 TL - 399 TL
Kapalı Kedi Tuvaleti: 349 TL
Kedi Oyuncakları (Fare, Top, Tünel): 39 TL - 129 TL
Tüy Toplama Tarağı / Fırçası: 39,90 TL - 99,90 TL
Mama / Su Kabı Çeşitleri: 19,90 TL - 99,90 TL