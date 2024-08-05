Solmaz'dan 'Dijital' atak

05 Ağustos 2024 17:25 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 17:27

Şirket 45. yılını kutlarken, yaptığı işlerle değer oluşturarak geleceğe uzanmak için 45 farklı NFT koleksiyonu oluşturdu.

Türkiye’nin entegre lojistik hizmetler sunan, alanında öncü şirketi Solmaz, odağına aldığı teknoloji alanında yeni bir adım attı. Ortağı olduğu teknoloji şirketi POP ve Solmaz Genius'ın ortak projesi ile lojistik sektörünü teknolojiyle harmanlayan şirket, 45. yılı nedeniyle NFT koleksiyonu oluşturdu. 3000 adet ve özgün olarak tasarlanan NFT koleksiyonunun bir kısmını Hadımköy'deki lojistik merkezinde sergilediklerini belirten Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın "Teknolojiye önem veren bir şirketiz. 1987 yılından beri yazılım geliştiriyoruz. Yeni teknolojiler içinde blockchain ilgi çeken bir ürün. Biz kurumsal değerlerimiz ve yaptığımız işle ilişkilendirdiğimiz 45 farklı NFT koleksiyonu oluşturduk. Toplamda 3000 adet NFT oluşturduk. Amacımız blockchain teknolojisini farklı bir konseptte kullanarak 45. Sene kutlamamızı görselleştirmek ve gelecek nesillere onlara yakışır bir değer bırakmaktı. Bu yüzden blockchain ve NFT’nin kullandığımız yeni teknolojiler içerisinde yer almasını ve inovatif yönümüzü bu sefer sanatsal olarak ortaya çıkarmasını istedik. Bu bizi heyecanlandırdı." dedi.

MEHMET SİNAN KURAN’LA ÇALIŞTIK

Billur Barlın, teknoloji şirketi POP'un desteği ile hazırladıkları NFT Koleksiyonu’nun özel koleksiyonu için sanatçı Mehmet Sinan Kuran ile çalıştıklarını belirtti. "Onun çizimlerini gören herkes kendinden bir yansıma bulabiliyor" diyen Barlın "Bu çalışmayla Solmaz'ın 45. yılında sanatsal ve yapıcı tarafımızı da ortaya çıkarmış olduk. Sürekli gelişen, genç ve dinamik yapımızla büyüyoruz. Geleceğe emin adımlarla ilerlediğimiz 45. yaşımızda çalışanlarımıza ve gelecek nesillere teknolojik bir hatıra bırakalım istedik " diye konuştu.

SADECE TAŞIMIYORUZ

Genç ve dinamik bir yapıya sahip olduklarını belirten Billur Barlın "Biz A noktasından B noktasına taşıma yapan ve dış ticareti destekleyen bir şirket olmanın yanı sıra risk kriterlerinin incelenmesine önem veren, yeni teknolojileri inceleyen ve bunları kendi içimizde nasıl kullanacağımızı araştıran bir markayız. Müşterilerimize hızlı ve doğru hizmet vermek için teknolojinin kullanımını önemsiyoruz. Aynı şekilde yapay zekayı da kendi işimizde verimliliği artırmak üzere tüm çalışanlarımızla birlikte kullanmak istiyoruz. Çalışanlarımızın da bireysel olarak dijital dönüşümün bir parçası olması bizim için önemli. Onların kendi kişisel yaşamları içinde yeni teknolojileri rahatça kullanmaları bizim için tüm süreçlerimizi değerli kılmanın önemli bir parçası. Bu yüzden trendleri birlikte takip ediyoruz. " diye konuştu.

PATENTLİ YAPAY ZEKA

Solmaz bünyesindeki teknoloji şirketlerinden de bahseden Billur Barlın, Solmaz Genius projesinin de ayrı bir şirket haline geldiğini belirterek “Solmaz Genius’un fikir babası babam Asım Barlın; bu fikri geliştirmeye de Solmaz İnovasyon Merkezi'nde başladık. Solmaz Genius yapay zeka kullanarak, GTİP tahminlemesi yaparak firmaların dış ticarete ilişkin karar alma mekanizmalarını destekleyen bir ürün. Türkiye, Avrupa ve Amerika’da onaylı patenti bulunuyor’’ dedi.