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 | Suat Vilgen

Dünyaca ünlü moda markası iflas ediyor | Gözlükleri Türkiye'de çok tutuluyordu

Perakende sektörü gittikçe derinleşen bir krizin içinde debelenirken Tüarkiye'de gözlükleri çok tutulan ünlü moda markasından yoke edici bir haber geldi. ABD’de 20 mağazasını kapatma kararı alan Guess, iflas söylentileriyle gündemde.

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Dünyaca ünlü moda markası iflas ediyor | Gözlükleri Türkiye'de çok tutuluyordu
KAYNAK:
MSN
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 11:20

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte geleneksel perakende sektörü ciddi bir dönüşüm yaşıyor. Artan maliyetler, değişen tüketici eğilimleri ve küresel ticaret baskıları, birçok köklü markayı zora soktu. Fiziksel mağazacılığa dayanan sistem artık ayakta kalmakta zorlanıyor.

Dünyaca ünlü moda markası iflas ediyor | Gözlükleri Türkiye'de çok tutuluyordu

DİJİTAL PAZARA AYAK UYDURAMADI

MSN'in haberine göre Bu hafta, dünya çapında tanınan moda markası Guess, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 20 mağazasını kapatacağını açıkladı. Özellikle gözlük modelleriyle Türkiye'de de sıkça tercih edilen marka, küçülme sürecine girdi.

Dünyaca ünlü moda markası iflas ediyor | Gözlükleri Türkiye'de çok tutuluyordu

İFLAS HABERLERİ PEŞ PEŞE GELEBİLİR

Bir diğer gelişme ise 2024 yılında Joann’ın iflas başvurusunda bulunarak tamamen kapanacağını duyurması oldu. Yine ABD’nin köklü zincirlerinden JCPenney ise 2025 yılında daha fazla mağazasını kapatacağını bildirdi. Uzmanlara göre bu gidişat devam ederse, daha fazla markanın iflas ya da kapanma haberleri gündeme gelebilir.

Dünyaca ünlü moda markası iflas ediyor | Gözlükleri Türkiye'de çok tutuluyordu

YA DÖNÜŞÜM YA İFLAS!

CreditRiskMonitor'un analizine göre, bu yıl içinde mali zorluk yaşaması muhtemel yedi büyük marka daha bulunuyor. Geleneksel perakendenin karşı karşıya kaldığı bu kriz, yalnızca mağazaların değil, binlerce çalışanın ve sadık müşteri kitlelerinin de geleceğini etkiliyor. Haberde tüketici alışkanlıklarının kalıcı şekilde değiştiği bu yeni dönemde, ayakta kalmak isteyen markaların dijital dönüşüme hızla adapte olması gerektiği vurgulandı.

ETİKETLER
#iflas
#iflas
#guess
#Ekonomi
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