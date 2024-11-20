Son 10 yılda asgari ücrete gelen zamlar ele verdi: Yeni asgari ücret ortaya çıktı! En yüksek rakamda sona doğru

20 Kasım 2024 11:11 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 11:21

Asgari ücret ne kadar olacak, diye hesaplamalar artıyor. Enflasyon ise fiyatlamaları baskılamaya devam ediyor. Merkez Bankası ise enflasyon tahminini yüzde 41,5'tan yüzde 44'e yükseltti. Bu revize ile asgari ücret 2025 zammı için beklentiler de yükseldi. Asgari ücret tespit komisyonu aralık ayının ilk haftasında işçi, işveren ve hükümetin moderatörlüğünde toplanacak ve artış oranları belirlenecek. Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldikten sonra asgari ücrete de enflasyonun altında bir zam yapılmayacağı öngörülüyor. Asgari ücret zammında pazarlık süreci yaklaşırken, oranlar telaffuz edilmeye başlandı.

Asgari ücret​ zammı için son düzlüğe girildi. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan ve aileleri, 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti merak ediyor. Asgari ücretle birlikte başta memur ve emekli maaşları olmak üzere birçok ödeme de artacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın tüm çalışanlara umut olan son açıklamalarının ardından yüzde 30-35 olan asgari ücret beklentileri yüzde 40-45 seviyesine yükseldi. Asgari ücrete geçmiş dönemde yılbaşlarında gelen zam​ oranlarına bakıldığında ise son 10 yıldaki değişim dalgalı bir seyir izliyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN BEKLENTİLER GÜNCELLENDİ

Merkez Bankası​ enflasyon​ tahminini yükseltti. Asgari ücrette de beklentiler yukarı yönlü güncellendi. Orta vadeli programa

göre 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 41,5 ancak Merkez Bankası bunu yüzde 44'e yükseltti. Bu artışın ardından tüm

ücretleri ilgilendiren asgari ücrette de beklentiler ortaya çıktı.

Ocak ayından bugüne kadar enflasyon asgari ücretin üzerinden bir silindir gibi geçerken ekonomistlere göre yüzde 45 civarında bir enflasyonla yıl sonunda buluşacağız. Bu görüşün kuvvetlenmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları etkili oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI UMUT OLDU

Hedef enflasyon şu anda yüzde 44 civarında. Cumhurbaşkanı Erdoğan son yaptığı açıklamada "Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun

altında ezilmesine İzin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler ise çalışanlara umut oldu. Asgari ücret zammında yüzde 40-45 arası zam beklentisi arttı.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 45 ZAM BEKLENTİSİ ARTTI

Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldikten sonra asgari ücrete de enflasyonun altında bir zam yapılmayacağı öngörülüyor. Eğer öyle

olursa yüzde 45'lik bir artış yapılması gerekiyor. Yüzde 45 yapılırsa yeni asgari ücret 24 bin 652 liraya çıkacak.

Geçtiğimiz yıl enflasyonun üzerinde zam alan çalışanlar için bu yıl da umutlar sürüyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay kritik bir açıklama yaparak asgari ücret maratonunda kafaların karışmasına neden oldu.

İLERİYE DÖNÜK ENDEKSLEME KAFALARI KARIŞTIRDI

"İleriye dönük endeksleme geçmek zorundayız" diyen Akçay bu açıklamasıyla asgari ücret artışının 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi olan yüzde 44 üzerinden değil 2025 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 21 oranında artırılması gerektiğini belirtti. Eğer senaryo böyle

gerçekleşirse 17 bin 2 lira olan asgari ücret 20 bin 570 liraya çıkarılacak.

TEK ZAM FORMÜLÜ SÜRECEK

Enflasyondaki hızlanmayla birlikte geçtiğimiz yıllarda yılda iki kez artışa dönülürken, 2024’te yıl ortasında asgari ücrete bir güncelleme yapılmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl için asgari ücret zam pazarlıkları başlarken, tek zam söyleminde ısrar etti.

SON 10 YILDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR YÜKSELDİ?

Son 10 yılda asgari ücrete gelen zamlara bakıldığında yılbaşında enflasyon oranıyla 2025'e dair ipuçları ortaya çıkıyor. Son 10 yıldaki değişim ise hayli dalgalı.

2016 yılında, 2015 yılının seçimlerle geçmesi kaynaklı, asgari ücrette yapılan yüksek artış, 2019 yılında da aynı şekilde yerel seçimlerin etkisiyle devam etti.

2020 sonrasında yılbaşlarında yapılan asgari ücret artışı ise enflasyonun gerisinde arttı.

2022 ve 2023 yıllarında artış oranları ise enflasyonu geçti.

Hedef enflasyonun 2024 yılı için yüzde 44 civarında olması yeniden enflasyon üzerinde bir artış beklentisini yükseldi. Bu oran ise yüzde 45 zamma işaret ediyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ OLACAK 2025?

Asgari ücret tespit komisyonu aralık ayının ilk haftasında işçi, işveren ve hükümetin moderatörlüğünde toplanacak ve artış oranları

belirlenecek.