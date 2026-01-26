Son 24 saatte eridi! İşte Bitcoin'de haftanın yeni rakamları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kripto para piyasasında hafta sonu rüzgâr tersine döndü. Bitcoin 88 bin doların altına sarkarken, altcoin cephesinde kayıplar derinleşti. Analistler, düşüşün yeni bir haberden çok yüksek volatilite sonrası yapılan pozisyon ayarlamalarından kaynaklandığını vurguluyor.
Bitcoin pazar günü ABD öğleden sonra saatlerinde 87.800 dolar seviyesine gerileyerek son 24 saatte yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti. Pazartesi günü ise 87.409 dolar civarında işlem görüyor.
Bloomberg'in aktardığı CoinDesk verilerine göre Ether 2.880 dolara düşerken; Solana, XRP ve Cardano’da gün içi kayıplar yüzde 3 ila 5 arasında gerçekleşti. Piyasa genelinde son yedi günde sert satışlar dikkat çekti.
CoinGlass verileri, son 24 saatte ağırlıklı olarak yükseliş yönlü pozisyonlarda 224 milyon dolarlık tasfiye yaşandığını gösterdi. Tasfiyelerin 68 milyon doları Bitcoin, 45 milyon doları ise Ether vadeli işlemlerinden geldi.
Analistler, hafta sonu görülen bu tür hareketlerin çoğu zaman yeni gelişmelerden ziyade hafta içindeki sert dalgalanmaların ardından yapılan risk azaltma hamlelerinden kaynaklandığını belirtiyor.
Öte yandan Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin “anormal piyasa hareketleri” uyarısı sonrası Japon yenine olası bir müdahaleye dair endişeler de küresel piyasalarda yakından izleniyor.