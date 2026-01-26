Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Son 24 saatte eridi! İşte Bitcoin'de haftanın yeni rakamları

Ocak 26, 2026 10:10
1
Son 24 saatte eridi! İşte Bitcoin'de haftanın yeni rakamları

Kripto para piyasasında hafta sonu rüzgâr tersine döndü. Bitcoin 88 bin doların altına sarkarken, altcoin cephesinde kayıplar derinleşti. Analistler, düşüşün yeni bir haberden çok yüksek volatilite sonrası yapılan pozisyon ayarlamalarından kaynaklandığını vurguluyor.

2
Son 24 saatte eridi! İşte Bitcoin'de haftanın yeni rakamları

Bitcoin pazar günü ABD öğleden sonra saatlerinde 87.800 dolar seviyesine gerileyerek son 24 saatte yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti. Pazartesi günü ise 87.409 dolar civarında işlem görüyor.

3
bitcoin

Bloomberg'in aktardığı CoinDesk verilerine göre Ether 2.880 dolara düşerken; Solana, XRP ve Cardano’da gün içi kayıplar yüzde 3 ila 5 arasında gerçekleşti. Piyasa genelinde son yedi günde sert satışlar dikkat çekti.

 

4
Son 24 saatte eridi! İşte Bitcoin'de haftanın yeni rakamları

CoinGlass verileri, son 24 saatte ağırlıklı olarak yükseliş yönlü pozisyonlarda 224 milyon dolarlık tasfiye yaşandığını gösterdi. Tasfiyelerin 68 milyon doları Bitcoin, 45 milyon doları ise Ether vadeli işlemlerinden geldi.

 

5
Son 24 saatte eridi! İşte Bitcoin'de haftanın yeni rakamları

Analistler, hafta sonu görülen bu tür hareketlerin çoğu zaman yeni gelişmelerden ziyade hafta içindeki sert dalgalanmaların ardından yapılan risk azaltma hamlelerinden kaynaklandığını belirtiyor. 

6
bitcoin

Öte yandan Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin “anormal piyasa hareketleri” uyarısı sonrası Japon yenine olası bir müdahaleye dair endişeler de küresel piyasalarda yakından izleniyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.