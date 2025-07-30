Son 5 yılın en hızlı büyüyen ülkeleri açıklandı: Türkiye listede bakın kaçıncı sırada

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerine dayanılarak hazırlanan son rapor, 2019–2024 yılları arasında ekonomik büyüme açısından en yüksek performans gösteren ülkeleri sıraladı. Rapor, dünyada son beş yılın ekonomik kazanımlarını çarpıcı bir şekilde ortaya koyarken, Türkiye'nin listede yer alması dikkat çekti.

REKOR GUYANA'DAN, TÜRKİYE LİSTEDE ÖNE ÇIKIYOR

Trending Economics tarafından derlenen verilere göre, yüzde 376,6'lık büyüme oranıyla Guyana zirvede yer aldı. Ülke, özellikle petrol ve doğal kaynak yatırımları sayesinde son yıllarda adeta bir ekonomik sıçrama yaşadı.

Guyana’yı sırasıyla Gine (%91,6), Gürcistan (%91,4), Sao Tome ve Principe (%91,3), Ermenistan (%87,5), Kırgızistan (%86,6), Haiti (%77,4) ve Arnavutluk (%74,9) takip etti.

TÜRKİYE’NİN BÜYÜME ORANI %73,9

Türkiye ise yüzde 73,9’luk ekonomik büyüme oranıyla dokuzuncu sırada yer aldı. Uzmanlar, Türkiye’nin bu performansını küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen sürdürdüğü “dirençli büyüme” olarak yorumluyor.