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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

Son 5 yılın en hızlı büyüyen ülkeleri açıklandı: Türkiye listede bakın kaçıncı sırada

IMF verileriyle son 5 yılın en hızlı büyüyen ekonomileri açıklandı. Türkiye, G20 ülkeleri arasında listeye girmeyi başaran tek ülke olurken, zirvede yer alan ülke ise şaşırttı.

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Son 5 yılın en hızlı büyüyen ülkeleri açıklandı: Türkiye listede bakın kaçıncı sırada
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 11:39

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerine dayanılarak hazırlanan son rapor, 2019–2024 yılları arasında açısından en yüksek performans gösteren ülkeleri sıraladı. Rapor, dünyada son beş yılın ekonomik kazanımlarını çarpıcı bir şekilde ortaya koyarken, 'nin listede yer alması dikkat çekti.

REKOR GUYANA'DAN, TÜRKİYE LİSTEDE ÖNE ÇIKIYOR

Trending Economics tarafından derlenen verilere göre, yüzde 376,6'lık büyüme oranıyla Guyana zirvede yer aldı. Ülke, özellikle petrol ve doğal kaynak yatırımları sayesinde son yıllarda adeta bir ekonomik sıçrama yaşadı.

Guyana’yı sırasıyla Gine (%91,6), Gürcistan (%91,4), Sao Tome ve Principe (%91,3), Ermenistan (%87,5), Kırgızistan (%86,6), Haiti (%77,4) ve Arnavutluk (%74,9) takip etti.

Son 5 yılın en hızlı büyüyen ülkeleri açıklandı: Türkiye listede bakın kaçıncı sırada

TÜRKİYE’NİN BÜYÜME ORANI %73,9

Türkiye ise yüzde 73,9’luk ekonomik büyüme oranıyla dokuzuncu sırada yer aldı. Uzmanlar, Türkiye’nin bu performansını küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen sürdürdüğü “dirençli büyüme” olarak yorumluyor.

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ETİKETLER
#Türkiye
#türkiye
#ekonomik büyüme
#küresel ekonomi
#G20 ülkeleri
#Imf Raporu
#Guyana
#Gelişmekte Olan Ekonomiler
#Ekonomi
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