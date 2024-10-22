Son açıklanan 2025 yılı bütçesinde gizlenen asgari ücret zammını açıkladı! Emekli ve memur maaş zammı da ortaya çıktı

22 Ekim 2024 11:03 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 11:08

Türkiye’nin 2025 yılı bütçesi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'nde 2025 yılı bütçesi hazırlıklarını duyurdu. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, bütçenin satır aralarına gizlenmiş emekli, asgari ücret ve memur maaş zamlarını hesapladı. Gelecek yılın bütçe rakamlarına göre zam oranları ortaya çıktı. Bingöl, "Maaşları yetersiz seviyelerde bırakan bir bütçe" dedi.

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Yeni yılla birlikte tüm emekli ve memur maaşları dahil tüm ödemeler zamlanacak. Zam oranlarına dair hesaplamalar da yapılmaya başlandı. Milyonlar asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına gelecek zammı merak ediyor. Özellikle asgari ücret zammı için 2025 yılı bütçesinden ipucu geldi. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yeni açıklanan bütçeden zamların oranını ortaya çıkardı.

CEVDET YILMAZ 2025 YILI BÜTÇESİNİ AÇIKLANDI

AK Parti hükümetinin 23'üncü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ise 7'nci bütçesi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Bütçe görüşmeleri maratonunun, 22 Ekim'de TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu'na yapacakları sunum ile başladı.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderleri 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirleri ise 12 trilyon 800 milyar lira olarak öngörüldü

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifleri işçisi, esnafı, emeklisi, genci ve yaşlısıyla toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiriyor.

BÜTÇEDEN ASGARİ ÜCRET ZAMMINI HESAPLADI

Bütçeyi yorumlayan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, satır arasında gizlenmiş zam oranlarını duyurdu. Asgari ücret zammı için 2025 yılı bütçesi ipucu verdi.

YENİ ASGARİ ÜCRET HESABI

Vergi uzmanı bütçede yer alan personel giderleri kaleminin yapılacak maaş zamlarına dair ipucu verdiğini belirtti. Ozan Bingöl, asgari ücrete yüzde 25 zam beklediğini duyurdu. Bingöl, ‘Gelirlerin azaldığı ancak vergi, bütçe açığı ve faizlerin arttığı bir yıl daha bizi bekliyor. Bu kapsamda 2024 yılında 667 milyar lira olan asgari ücret istisnası 2025’te 853 milyar liraya çıktı. 2025 asgari ücret zammı yüzde 25 civarında olacak.’ dedi.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 25 ZAM GELİRSE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret şu an 17.002 TL. 2025 yılında asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa yeni asgari ücret 21.252 TL olacak.

Yüzde 30 zam yapılırsa yeni asgari ücret 22.102 TL olacak.

Yüzde 50 zam yapılırsa yeni asgari ücret 25.503 TL olacak.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI YÜZDE KAÇ ZAMLANACAK?

Vergilerdeki artışın yüzde 45’i aşacağını belirten Ozan Bingöl, bütçe teklifine göre vatandaşların üzerindeki vergi yükünün yüzde 45,4 oranında artacağını ancak emekli zammı, memur maaş zammı ve asgari ücret zammının yüzde 25 seviyelerinde olacağını vurguladı.

VERGİ ARTIŞLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Bingöl ayrıca vergilerin yüzde 45,4 oranında artacağını ve OVP’de belirlenen yüzde 17,5’lik 2025 enflasyon hedefinin çok üzerinde bir vergi artışı olacağının altını çizdi.