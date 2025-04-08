Son dakika | ABD borsası bugün ters köşe yaptı, yükselişle açıldı

ABD'de borsasındaki düşüş trendi bugün sona erdi. ABD borsaları yüzde 3'lük kazançla açtı...

ABD hisse senetleri haftaya sert kayıplarla giriş yapmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili açıklamalarının piyasada belirsizliği artırması, yatırımcıların risk iştahını ciddi şekilde azalttı. Özellikle teknoloji hisselerinin öncülük ettiği Nasdaq endeksi %3,92’lik kayıpla en sert düşüşü yaşarken, S&P 500 %3,5 ve Dow Jones Sanayi Endeksi %3,21 gerileyerek haftanın ilk seansına kırmızıda başlamıştı.



S&P 500 endeksi, son zirvesinden %20 oranında değer kaybederek teknik anlamda "ayı piyasası"na girdi.