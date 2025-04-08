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 | İrem Çınar

Son dakika | ABD borsası bugün ters köşe yaptı, yükselişle açıldı

Son dakika haberi... ABD Borsası, dünün ardından bugün ters köşe yaparak yüzde 3'ün üzerinde yükselişle açıldı.

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Son dakika | ABD borsası bugün ters köşe yaptı, yükselişle açıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 16:58

ABD'de borsasındaki düşüş trendi bugün sona erdi. ABD borsaları yüzde 3'lük kazançla açtı...

Son dakika | ABD borsası bugün ters köşe yaptı, yükselişle açıldı

ABD hisse senetleri haftaya sert kayıplarla giriş yapmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili açıklamalarının piyasada belirsizliği artırması, yatırımcıların risk iştahını ciddi şekilde azalttı. Özellikle teknoloji hisselerinin öncülük ettiği Nasdaq endeksi %3,92’lik kayıpla en sert düşüşü yaşarken, S&P 500 %3,5 ve Dow Jones Sanayi Endeksi %3,21 gerileyerek haftanın ilk seansına kırmızıda başlamıştı.

S&P 500 endeksi, son zirvesinden %20 oranında değer kaybederek teknik anlamda "ayı piyasası"na girdi.

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#Abd Borsası
#New York Borsası
#Borsa Düşüşü
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#Abd Borsaları
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