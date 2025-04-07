ABD borsası çöküşle açıldı! Son yılların en büyük kaybı

İstanbul
Kara Pazartesi, New York borsasını da vurdu. ABD borsaları sert düşüşle yüzde 3,5 kayıp haftaya başladı. ABD'nin gümrük tarifelerine Çin yönetiminden gelen misillemeler dünya borsalarını vurdu.
Küresel piyasalar adeta depremi yaşıyor. New York borsasında kayıp yüzde 3,5'i aştı. Haftanın ilk gününde ABD borsa endeksleri güne sert düşüşle başladı. S&P 500 endeksi yüzde 3,2 Nasdaq 100 endeksi yüzde 3,6 düşüşle açılış yaptı.
ABD hisse senetleri, Donald Trump'ın gümrük vergilerinin tetiklediği çöküşün derinleşmesiyle Pazartesi açılışında düşüş yaşadı. Teknoloji firmalarının yer aldığı Nasdaq yüzde 3,92, S&P 500 yüzde 3,5, Dow Jones ise yüzde 3,21 gerilemeyle seansa başladı. S&P 500 endeksi zirvesinden yüzde 20 düşerek ayı piyasasına girdi.