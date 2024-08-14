Son dakika | ABD enflasyon verileri belli oldu: İşte altın ve dolar fiyatlarında son durum

14 Ağustos 2024 15:24 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 15:49

Son dakika! ABD Çalışma Bakanlığı ülkedeki temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. ABD enflasyonu yüzde 3 beklentilerinin altında kalarak yüzde 2,9 oldu. Altın ve dolar fiyatları ise yatırımcının radarına girdi. FED'in açıklanan enflasyon verileriyle para politikalarında gevşemeye gitmesi bekleniyor.

MART 2021'DEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYE

ABD'de yıllık enflasyon oranı, beklentilerin altında kalarak Temmuz 2024'te yüzde 2,9 oldu. Bu rakam, Mart 2021'den bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi. Böylelikle ABD enflasyonu art arda 4 ayda da gerilemiş oldu.

Bu arada, çekirdek enflasyon da Haziran ayındaki %3,3'e kıyasla ve beklentilerle uyumlu olarak Nisan 2021'den bu yana en düşük seviye olan %3,2'ye geldi. Aylık çekirdek enflasyon oranı da beklendiği gibi %0,1'den %0,2'ye yükseldi.

ALTIN VE DOLAR FİYATLARI NASIL ETKİLENECEK?

Enflasyon verilerinin açıklanmasının hemen ardından rekor seviyelerde gezinen ons altında ibre yukarı döndü. Ons altın çarşamba günü 2 bin 470 dolardan işlem gördü. Gram altın ise Kapalıçarşı piyasalarında 2.696,89 liradan işlem görüyor. Dolar endeksi 102 seviyelerindeki seyrine devam ederken dolar/TL kuru 33,53 liradan işlem görüyor.



