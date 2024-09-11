Son dakika | ABD enflasyon verisi açıklandı! İşte altın ve dolar fiyatlarında son durum

11 Eylül 2024 15:32 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 16:18

Son dakika haberi: Altın ve dolar fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyon verisi belli oldu. Kritik FED faiz kararı öncesi son enflasyon verisi ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,5 olarak beklentileri karşıladı. İşte altın ve dolar fiyatlarında son durum

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Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD para politikalarının seyrini değiştirecek olan enflasyon verisi belli oldu. Bir önceki ay yüzde 2,9 olan ABD enflasyonunun bu ay yüzde 2,5 olması bekleniyordu. ABD TÜFE'si 2024 Temmuz ayındaki yüzde 2,9'luk seviyesinden ağustos ayında yüzde 2,5'ye düştü. Bu rakam son 3,5 yılın en düşük enflasyon seviyesi olarak kaydedildi.

ABD ENFLASYONU GERİLEDİ

ABD ekonomik verileri son dönemlerde altın fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasını destekledi. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD işsizlik oranı beklentilerin altında yüzde 4,2 olarak geldi. Ekonominin öncü göstergelerinden olan tarım dışı istihdam verisi ise 164 binlik beklentileri geride bırakarak 142 bin oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı, Ağustos ayına ilişkin TÜFE verilerini de açıkladı. Enflasyon Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarken yıllık bazda ise yüzde 2,5 arttı. Piyasa beklentilerine paralel gelen veriye göre yıllık enflasyon 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Tüm veriler göz önüne alındığında FED'in gelecek toplantıda faiz indirimi gerçekleştirme ihtimali kuvvetlendi.

ALTIN VE DÖVİZ FİYATLARINI NASIL ETKİLEDİ?

Altın çarşamba gününe ons başına 2 bin 500 doların üzerinde başladı. Piyasalar FED'in 18 Eylül'de yapacağını toplantı sonrası faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakıyor. Ancak faiz indiriminin hangi düzeyde olacağı hakkında karar vermek için ABD enflasyon verisi bekleniyordu.

ABD ekonomisinin beklenenden daha az iş gücü kapasitesine sahip olduğunun ortaya çıkması ve işsizlik oranının biraz düşmesi karışık bir tabloyu ortaya koydu. CME FedWatch aracına göre piyasalar şimdi önümüzdeki haftaki Fed toplantısında 25 baz puanlık bir indirim olasılığının %67, 50 baz puanlık bir indirim olasılığının ise %33 olarak değerlendiriyor.

Para politikalarındaki sıkılığın giderilmesi altın fiyatlarını desteklemesi bekleniyor. Öte yandan 5 Kasım'da yapılan ABD seçimleri de altın piyasalarını etkileyecek.

KAMALA-TRUMP ATIŞMASI DOLAR ENDEKSİNİ DÜŞÜRDÜ

Enflasyon verilerinin hemen ardından gözler dolar/TL kuruna çevrildi. Kur 34 lira bandının üzerinde seyrediyor. Kasım seçimleri öncesinde ABD başkanlık adayları Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki düelloya tepki veren dolar endeksi çarşamba günü 101,5'in altına kadar geriledi.