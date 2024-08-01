Son dakika | Açık öğretim ücretlerine zam geldi

01 Ağustos 2024 15:58 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 16:24

Açık öğretim ücretlerine zam geldi. Geçen yıl 1180 lirayla 2 bin 80 lira arasında değişen dönemlik kayıt ücretlerine yapılan zamla birlikte yükseldi. Sınavsız ikinci üniversiteye kayıt olmak isteyen öğrenci adayları bu sene zamlı fiyatlarla ödeme yapacak.

AÇIK ÖĞRETİM ÜCRETLERİ ZAMLANDI

Öğrenci adayları, bu yıl da zamlı ücretlerle kayıt yaptıracak.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt ücretlerine yüzde 70'e varan zam yaptığını duyurdu.

AÖF'e kayıt yaptıracaklar 2024-2025 yılında bölüm bazında şu tutarları ödeyecek;

İktisat Fakültesi: 1995 TL (geçen yıl 1180 TL)

İşletme Fakültesi: 1995 TL (geçen yıl 1180 TL)

Açıköğretim Fakültesi: 1995 TL (geçen yıl 1180 TL)

Mühendislik Fakültesi: 2 bin 430 TL (geçen yıl 1565 TL)

Yabancı Dil Eğitimli Programlar: 3 bin 400 TL (geçen yıl 2 bin 80 TL)

Yeni ücret tarifeleri, sınavsız ikinci üniversite programlarına kayıt olanları etkileyecek.