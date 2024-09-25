Son dakika: AK Parti'den emeklilik yaşı ve çalışma saati açıklaması

25 Eylül 2024 15:42 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 15:46

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emeklilik sistemi ve çalışma saatleri için son dakika açıklaması geldi. Güler, emeklilik sisteminde yapılacak değişiklik ve çalışma hayatına dair önemli mesajlar verdi. Peki, Emeklilikte yaş sınırı yükselecek mi? Çalışma saatleri düşüyor mu?

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Emeklilik sistemi ve çalışma saati açıklaması yetkili isimden geldi: Yaş ve prim ödemelerine dikkat

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Emeklilik sistemi ve çalışma saati açıklaması yetkili isimden geldi: Yaş ve prim ödemelerine dikkat

AK Parti​ Grup Başkanı Abdullah Güler​'den son dakika açıklaması geldi. Merakla beklenen emeklilik sistemi​ hakkında konuştu. Güler, daha önce yaptığı açıklamayı yineleyerek emeklilik yaşının artırılabileceği yönünde sinyaller verdi. Mevcut emeklilik sistemin sürdürülebilirliği açısından ciddi riskler taşıdığını ifade etti.

EMEKLİLİK YAŞI​ YÜKSELECEK Mİ?

Emeklilik sistemi Güler, şu açıklamayı yaptı;

"Dünya ortalamasına baktığımızda 3 ila 4 çalışana karşılık bir emekli vardır. Ama şu an ülkemize baktığımızda 2 çalışana 1 emekli olduğunu görüyoruz. Bizim bu manada mutlaka hem prim miktarını ve yaşı, hem de ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım."

EN DÜŞÜK EMELİ MAAŞINA VURGU

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira seviyesine yükseltildiğini belirten Güler, şöyle devam etti;

"Şu anda bizim toplumun her kesimiyle yeni istişareler yapmamız lazım ve dünya örneklerini, gelişmiş ülke örneklerini ortaya koymamız lazım. Tabii bakanlığımızın bu konuda çalışmaları var ama henüz şu anda bir yasal düzenleme açısından elimizde böyle bir metin yok. Bunu ilerleyen zaman dönemi içerisinde daha geniş çerçevede çalışmak lazım."

ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞİYOR MU?

Güler, çalışma koşullarıyla ilgili tartışmalar hakkında da konuştu. Çalışma saatleri değişiyor mu, sorusuna açıklık getirerek, "kamu ve özel sektörde haftalık çalışma saatlerinin düşeceği yönünde herhangi bir çalışmanın bulunmadığını" açıkladı.