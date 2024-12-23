Son dakika | Asgari ücret ne zaman belli olacak? Bakan Işıkhan tarihi açıkladı

23 Aralık 2024 20:20 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 21:11

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası asgari ücretle ilgili açıklama yapmazken yeni ücretin açıklanacağı tarih de belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Asgari ücret bu hafta içinde açıklanacak. Perşembe veya cuma günü asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek." dedi.

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Son dakika haberine göre, asgari ücret​ için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​ tarih verdi. Işıkhan asgari ücretin bu hafta içinde açıklanacağını söyledi. Işıkhan yaptığı açıklamada, "Asgari ücret bu hafta içinde açıklanacak. Perşembe veya cuma günü asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek" dedi.

ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!

Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, tüm toplumu ise dolaylı olarak ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 10 Aralık’ta ilk kez bir araya gelmiş, ikinci toplantısını 16 Aralık’ta, üçüncü toplantısını ise 19 Aralık’ta gerçekleştirmişti.

İlk toplantıda, işçi ve işveren tarafları taleplerini komisyona iletirken, ikinci görüşmede Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK’e ait ekonomik veriler değerlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlık ettiği üçüncü toplantıda ise taraflar görüşlerini yeniden dile getirdi ancak asgari ücretle ilgili net bir rakam üzerinde uzlaşma sağlanamadı.

ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET KONUSUNA DEĞİNMEDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 saat süren kabine toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Ekonomide "müjde" diyerek gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşı konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan burada asgari ücret konusuna ilişkin ise değerlendirme yapmadı.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolar şu şekilde;