Son dakika | Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

18 Temmuz 2024 15:22 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 15:33

Hesabı tutmayana rekor vergi cezası! 20 milyon liraya kadar çıkıyor: İşte yeni vergi paketinde gözden kaçan detaylar

Hesabı tutmayana rekor vergi cezası! 20 milyon liraya kadar çıkıyor: İşte yeni vergi paketinde gözden kaçan detaylar

Son dakika haberi: Avrupa Merkez Bankası (ECB), temmuz ayına yönelik faiz kararını açıkladı. Küresel ekonomiye yön veren banka, üç temel politika faiz oranını sabit bıraktığını duyurdu.

PAS GEÇTİ

Böylelikle refinansman işlemlerine ilişkin faiz oranı yüzde 4,25’te, mevduat faizi oranı yüzde 3,75'te, marjinal fonlama faizi oranı ise yüzde 4,50'de kalmaya devam etti.

ECB, son olarak haziran ayında, "Euro Bölgesi’nde enflasyonun zayıf ekonomik büyümeden daha az sorun teşkil etmeye başlaması" nedeniyle yaklaşık 5 yıl aranın ardından ilk kez faiz indirmişti. Bu kapsamda haziranda üç temel politika faizinde 25 baz puanlık indirim gerçekleşmişti.

ENFLASYON DA BEKLENTİLERE PARALEL GELDİ

Ancak, faiz kararının ardından konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, haziran ayındaki faiz indirimini hızlı bir şekilde yenilerinin takip etmeyeceğinin sinyalini vererek, “Önceden belirlenmiş bir yol izlemiyoruz. Faizleri tekrar sabit tuttuğumuz dönemler olabilir” diye konuşmuştu.

Bölgede dün açıklanan enflasyon verileri de Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun beklentilere paralel yüzde 2,5 artış kaydettiğini göstermişti. Ancak, enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyonun yüzde 2,9 ile yüksek bir seviyede kalmaya devam etmesi, faiz indirimi için temkinli davranılabileceği beklentilerini kuvvetlendirmişti.

Bu gelişmelerin ardından yatırımcıların pozisyonlarını ABD ve Euro Bölgesi’ndeki para politikası beklentilerine göre hazırlaması ise euro/dolar çaprazının son 4 ayın en yüksek seviyesine çıkmasına yol açmıştı.