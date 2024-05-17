Son dakika! Bakan Bayraktar duyurdu: Yenilenebilir enerjide yeni rekorlara imza atıldı

17 May 2024 10:15 - Güncelleme : 17 May 2024 10:25

Türkiye, yenilenebilir enerjide yatırımlarına devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; nisan ayında hem güneş hem de rüzgardan üretilen elektrik ile yeni rekorlara imza atıldığının duyurdu.

"YENİ REKOLARA İMZA ATTIK"

Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Nisan ayında hem güneş hem de rüzgardan ürettiğimiz elektrik ile yeni rekorlara imza attık. Yenilenebilir enerjide 2035 yılına kadar 60 bin megavat ilave kurulu güç artışı sağlamayı hedefliyoruz"

YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR?

Yenilenebilir enerji; doğadan sürekli olarak elde edilebilen ve kendini yenileyebilen enerji kaynaklarından elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji kaynakları; fosil yakıtların aksine, tükenme riski taşımadan sürdürülebilir bir şekilde kullanılabilir.

Yenilenebilir enerji kaynakları ise şunlardır: