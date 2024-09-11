Son dakika | Bakan Bayraktar hedefleri açıkladı: Enerjide maliyet düşecek, enflasyon gerileyecek!

11 Eylül 2024 10:36 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 11:17

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz ve elektrik faturaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, OVP döneminde enerji ithalatını azaltarak, cari açığı ve enerji maliyetlerini düşürerek enflasyon üstündeki baskıları azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda doğal gaz, elektrik faturaları, Sakarya gaz sahası konularına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar'ın konuşmasından satır başları:

"OVP döneminde enerji ithalat ını azaltarak, cari açığı ve enerji maliyetlerini düşürerek enflasyon üstündeki baskıları azaltmayı hedefliyoruz. 1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı halen devletimiz tarafından karşılanıyor. (Doğal gaz ve elektrik faturaları) Bütçe imkanları mertebesinde bu destekleri sürdüreceğiz. Vatandaşımızı dünyada artan fiyatlara karşı korumaya devam edeceğiz. Fiyatları, gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz"

SAKARYA GAZ SAHASI

Bakan Bayraktar Sakarya gaz sahasıyla ilgili yaptığı yeni açıklamada, "4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayabileceğiz" ifadelerini kullandı.

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YENİ YÜZER DOĞAL GAZ ARAMA PLATFORMU GELİYOR

Denizlerinde doğal gaz arama faaliyetlerinin kapsamını genişletmek için çalışmaların hızlandırıldığını aktaran Bakan Bayraktar, yeni yüzer gaz arama platformu getirileceğini söyledi. 26-27 Eylül gibi Türkiye'de olması beklenen platformla ilgili konuşan Bakan Bayraktar, "Yeni yüzer doğal gaz platformu Eylül 26-27 gibi Türkiye'ye gelecek. Şu an Akdeniz'de seyir halinde" diye konuştu.

ORUÇ REİS SOMALİ'YE GÖNDERİLECEK

Oruç Reis gemisinin bu ay sonunda ya da ekim başında Somali'ye gönderileceğini aktaran Bakan Bayraktar, "Bu sahalarda 3 boyutlu sismik çalışmayı yapacak" ifadelerini kullandı.

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GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ 110 BİN VARİLE ULAŞTI

Türkiye'de toplam petrol üretiminin günlük 110 bin varile ulaştığını açıklayan Bakan Bayraktar, "Gabar Sahası'ndan petrol üretiminin bugün itibarıyla 47 bin varile ulaştı. Ekimde ise günlük 50 bin varil üretime ulaşılacak" dedi.

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