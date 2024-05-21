Son dakika! Bakan Göktaş açıkladı: Evlilik yardımı ödeme tarihi belli oldu
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 May 2024 12:11 - Güncelleme : 21 May 2024 12:13
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu Eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimize yönelik ödemeler bugün itibarıyla başlıyor" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu Eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimize yönelik ödemeler bugün itibarıyla başlıyor" dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı