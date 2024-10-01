SON DAKİKA! Bakan Işıkhan emekli maaşlarındaki fark için açıklama yaptı

01 Ekim 2024 09:12 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 09:31

Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Işıkhan, bir süredir gündemde olan mesai saatlerinin kısalması ilgili "Böyle bir çalışmamız yok" dedi.

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Son dakika haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Işıkhan emekli maaşları ve mesai saatlerinin kısalması gibi konularda önemli açılamalar yaptı.

BİR NETLİK YOK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl emekli olacaklar ile 2025​ yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili çalışma yaptıklarını ifade etti.

Işıkhan, 2024​ yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanız var mı? Kamuoyunda konuşulan bazı formüller var, bunlarla ilgili bir netlik var mı?" sorusu üzerine "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz." şeklinde cevap verdi.

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI?

Bakan Işıkhan, "Çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna da "Böyle bir çalışmamız yok." yanıtını verdi.