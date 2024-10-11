Son dakika | Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Enflasyon vurgusu dikkat çekti

11 Ekim 2024 16:17 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 17:08

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Asgari ücreti belirlerken maksimum faydayı elde etmeyi amaçladıklarını belirten Bakan Işıkhan "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

Son dakika haberine göre Türkiye'de 2025'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin hükümetten dikkat çeken açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun aralık ayında toplanacak olmasına rağmen asgari ücret​ sürecinin erken gündeme geldiğini belirtti. Vatandaşların hayat standardını yükseltmeyi amaçladıklarını ifade eden Bakan Işıkhan, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini vurguladı.

TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan şöyle konuştu:

"SÜREÇ ERKEN BAŞLADI"

"Asgari ücret süreci erken başlamış oldu. Cumhurbaşkanımızın sıkça söylediği gibi vatandaşların hayat standardını yükseltmeyi hedefleyen politikalar uyguluyoruz. Geçici refah yerine refahı kalıcı kılacak politikaları hayata aktarıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor.

"MAKSİMUM FAYDAYI ELDE EDECEK"

Asgari ücret çalışanların refah düzeyini belirleyen minimum ücreti ifade ediyor. Asgari ücret hükümet olarak tek başımıza tek başımıza karar verdiğimiz bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu​ aralık ayının başında toplanacak. Toplantıda ülkemizin ekonomik koşullarını, enflasyon oranlarını, iş gücünün ihtiyaçlarını karşılayacak oranın ne olacağı konusunda hep birlikte istişare ederek bizim gündemimize getiriyorlar. Biz de hükümet olarak süreci adil ve şeffaf şekilde yönetiyoruz. En son kararı Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirledikten sonra maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz.

"VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

2002'den bu yana asgari ücreti reel olarak 4 katına, nominal olarak da 90 katına çıkardık. Asgari ücretle ilgili desteği 700 liraya çıkardık. Önümüzdeki dönemde de, aralık ayı başında tüm paydaşlarımızla bir araya geleceğiz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için önemli. Bunun yanında hayat seviyelerinin yükseltilmesi ve korunması noktasında da bir ücret belirlenecek.

FIRSATÇILARI UYARDI

Ama buradan sizin aracılığıyla da daha süreç başlamadan aralık ayında yine esnaf, bazı marketlerde fiyatları, etiketlerin değiştirilebileceği konularını sık sık siz de haber yapıyorsunuz. Bu konuda özellikle istirham ediyorum. Asgari ücreti biz satın alma gücünü geliştirmek için veriyoruz. Bu fiyat artışları hem piyasayı hem vatandaşın satın alma gücünü olumsuz etkiliyor. Bu yollara gidilmemesini özellikle rica ediyoruz. Zaten bu konuda Ticaret Bakanlığımızın tasarrufları oluyor. Bizim hedefimiz maksimum faydayı elde etmek. Aralık ayında süreci başlatıp sonunda da asgari ücreti kamuoyuyla paylaşacağız."