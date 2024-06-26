Son dakika! Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve refah payı açıklaması

26 Haziran 2024 11:55 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 12:23

Son dakika haberi: Asgari ücrete ara zam tartışmaları devam ederken milyonlar refah payı için düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan her iki konuyla ilgili son noktayı koydu.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YOK

Son dakika haberine göre, tüm emeklilere ve memurlara yapılacak zam 3 Temmuz'da belli olacak. Altı aylık enflasyon farkına sayılım günler kala "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" tartışmaları yeniden gündeme geldi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Işıkhan 'Asgari ücrete ara zam olmayacak. Göstergeler olumlu geliyor, yeni asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında birlikte olacağız' dedi.

REFAH PAYI İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK MI?

Öte yandan milyonlar geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi maaş zamlarına ek olarak refah payı bekliyor. Bakan Işıkhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada enflasyon farkının haricinde refah payının olmayacağını ifade ederek "Refah payı gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

Işıkhan konuşmasının devamında "Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak, refah payı şu an söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hamza Dağ dün asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Dağ, "Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreç olmayacak." ifadelerini kullandı.