Son dakika! Bakan Şimşek açıkladı: Tercihler TL'nin lehine
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
23 May 2024 10:11 - Güncelleme : 23 May 2024 10:15
Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Arap Bankacılık zirvesinde konuşuyor. Bakan Şimşek "Türkiye henüz küresel dezenflasyon rüzgarına kapılmadı. Parasal politikalarımızı istikrarlı şekilde uygulamaya devam edeceğiz." dedi.
Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şişek Arap Bankacılık zirvesinde konuşuyor. Türkiye henüz küresel dezenflasyon rüzgarına kapılmadı. Parasal politikalarımızı istikrarlı şekilde uygulamaya devam edeceğiz."
Bakan Şimşek şunları kaydetti:
Portföy tercihleri TL'nin lehine olacak ve reel kur lehimize dönerek dezenflasyonu güçlendirecek.
TL hala zayıf ancak volatilite azaldı.
Yapısal problemlerimizi çözüyoruz.
Kaynak: tgrthaber.com.tr