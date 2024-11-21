Son Dakika | Bakan Şimşek düzenlemeye dikkat çekti: Vergi borçları siliniyor mu?

21 Kasım 2024 19:27 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 19:46

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek haberlere yansıyan vergi borçlarının bazı usulsüz yöntemlerle silindiği iddiaları sonrası açıklama yaptı. Vergi borçlarının silinmesini sağlayan kanuni düzenleme haberlerine dikkat çeken Şimşek işin aslını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı​ Mehmet Şimşek​, medyaya yansıyan "devleti soyup köşeyi döndüler" başlıklı haberdeki bazı memurların usulsüz vergi​ borcu sildiği iddiaları sonrası konuya açıklık getirdi. Yasada istenilen şirketlerin vergi borçlarının memurlar​ tarafından silinebilmesine olanak sağlayan boşluk olduğu haberlerine tepki gösteren Şimşek sosyal medyadan açıklama yaptı.

Şimşek "Vergi borçlarının silinmesine imkan veren herhangi bir kanuni düzenleme yoktur. Usulsüz bir husus tespit edildiğinde gereği derhal yerine getirilmektedir." açıklamasını yaptı.