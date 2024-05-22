Son dakika! Bakan Şimşek enflasyon için tarih verdi

22 May 2024 11:39 - Güncelleme : 22 May 2024 11:55

TCMB Başkanı Fatih Karahan ilk kez Meclis kürsüsüne çıkacak! Gündem para politikası ve enflasyon

TCMB Başkanı Fatih Karahan ilk kez Meclis kürsüsüne çıkacak! Gündem para politikası ve enflasyon

Ekonomist Işın Çelebi ‘tehlikeli denge’ dedi! Döviz şokları ve enflasyon için kritik yöntemi anlattı

Ekonomist Işın Çelebi ‘tehlikeli denge’ dedi! Döviz şokları ve enflasyon için kritik yöntemi anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da ''Finansal Okuryazarlık Platformu Tanıtım Toplantısı''nda ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Finansal okuryazarlığın müfredata eklenmesi için MEB ve SPK ile çalıştıklarını aktaran Bakan Şimşek, "Vatandaşlarımızın kaynaklarını hibe etmesini değil, sermaye piyasalarına yönlendirmesini tercih ederiz" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON SENE SONUNDA 30'LU RAKAMA İNECEK"

Enflasyona tek haneye indirme programının başarıl bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Bakan Şimşek, "Mayıs ayında yıllık enflasyon yükselmeye devam edecek. Sürpriz olmasın Enflasyon yıllık bazda mayıs ayında zirveye ulaşacak. Enflasyon sene sonunda 30'lu rakama inecek" diye konuştu.

"BORSA BİR OYUN ALANI DEĞİL"

Borsanın bir oyun alanı olmadığının üstüne basa basa söyleyen Bakan Şimşek, "Bilgiye, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden kararlar vermemiz lazım" dedi.