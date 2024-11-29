Son dakika | Bakan Şimşek enflasyonda düşüş için tarih verdi

29 Kasım 2024 13:16 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 14:31

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşüşe geçeceği tarihi açıkladı. Gelecek yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda düşüş beklediklerini söyleyen Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinde büyümenin öngörüler doğrultusunda seyrettiğini belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, enflasyonda düşüş için tarih verdi.

İLK 3 ÇEYREKTE YÜZDE 3,2 BÜYÜME

Türkiye ekonomisinin 2024'ün üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 2,1 büyüdüğüne dikkati çeken Şimşek, böylece ilk üç çeyrekteki büyümenin yıllık yüzde 3,2 gerçekleştiğini bildirdi.

Şimşek, milli gelirin yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştığı bilgisini vererek, "Milli gelirimizin yaklaşık 4'te 3'ünü oluşturan sanayi hariç sektörlerde yıllık büyüme devam ediyor. Sürdürülebilir yüksek büyüme için gerekli olan yeniden dengelenme, programımız sayesinde sağlandı. İlk üç çeyrekte iç talep büyümeye 1,3 puan, net dış talep ise 1,9 puan katkı verdi" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLADIK"

İş gücü piyasasındaki görünümün, dezenflasyon​ sürecinin kısa vadeli etkilerinin sınırlı olduğunu gösterdiğini vurgulayan Şimşek, üçüncü çeyrekte mevsimsel düzeltilmiş istihdamın yıllık 1 milyon kişi arttığını, işsizlik oranının 0,5 puan gerileyerek yüzde 8,7'ye düştüğünü hatırlattı.

Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızla önemli kazanımlar sağladık. Haziranda başlayan dezenflasyon sürecinde yıllık enflasyon​ 26,9 puan azaldı. Mali disiplin güçleniyor. Yıllıklandırılmış cari açığın milli gelire oranı üçüncü çeyrekte 2023 yılının aynı dönemine göre 3,6 puan düşerek yüzde 0,8'e geriledi."

"TOPLUMSAL REFAHI GÖZETECEĞİZ"

Türk Lirası'na artan güven ve dış kaynak girişiyle önemli ölçüde rezerv birikimi sağlandığını kaydeden Bakan Şimşek, üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun, Türkiye'nin kredi notunu bu yıl iki kademe yükselttiğine dikkati çekti. Büyümenin dengeli seyrettiğini vurgulayan Şimşek şu mesajı paylaştı: