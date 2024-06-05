Son dakika! Bakan Şimşek'ten borsa ve kripto vergisi iddialarına cevap!

05 Haziran 2024 17:07 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 17:28

Ekonomi yönetimi tarafından vergi düzenlemelerine yönelik çalışmalarda sona gelindi. Borsa ve kripto kazançlarına vergi uygulanacağına dair iddialara Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, YASED Küresel Yatırım Günleri programında değindi.

ÖYLE BİR PLANIMIZ YOK

Bakan Şimşek, açıklamalarında Türkiye'nin dünyadaki yerini hatırlatarak "Türkiye'nin kırılganlıkları azaldı. Kaygılanmaya gerek yok. Türkiye doğru yolda ilerliyor." dedi.

Şimşek son günlerde ortaya atılan borsa ve kripto işlemlerinden vergi alınacak iddialarına son noktayı koyarak "Türkiye'nin hisse senedi ve kripto kârlarını vergilendirme planı yok" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek konuşmasının satır başlarında şunları kaydetti:

Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamaktır. Bu çerçevede üzerinde çalıştığımız vergi paketiyle ilgili bu aşamada söyleyeceğimiz tek şey; kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı bir vergi öngörmüyoruz.

ENFLASYON MESAJINI YENİLEDİ

OVP ile enflasyonun tek haneye inmesi işimizi kolaylaşacaktır. Sürdürülebilir cari açıkla size daha güvenilir bir patika oluşturmak istiyoruz. Enflasyonun tek haneye inmesi biraz zaman alacak.

Gelecek aydan itibaren enflasyon çok keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Piyasanın enflasyon beklentileri OVP'yi yakaladı ve bir-iki ay gecikmeli de olsa enflasyon hedefleri tutturulacak.

Dün itibariyle swap hariç rezervlerimizdeki artış 60 milyar dolar. Merkez Bankası brüt rezervleri 44 milyar dolar artarak 142 milyar doları aştı. Yeni rakamı Merkez Bankası açıklayacak.

Risk primi önemizdeki yılda inanıyorum ki 100'li rakamlara gelecek.