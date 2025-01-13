Son dakika | Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı: Hedeflenenden daha olumlu olabilir

13 Ocak 2025 13:27 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 14:01

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım ayında düşüş görülen cari açık verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2025 yılında cari açığın hedeflenenden daha olumlu gerçekleşebileceğini belirten Bakan Şimşek, "Sürdürülebilir cari dengeyi korumak ve finansman kalitesini daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı kasım ayında 2 milyar 871 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 443 milyon dolarlık fazla oluştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, kasımda 5 milyar 235 milyon dolar oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Kasım 2024 dönemi ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ocak-Kasım 2024 döneminde cari açığın 5,6 milyar dolar olduğu bilgisini veren Bakan Şimşek​, yıllık cari açığın Mayıs 2023'e göre 48,2 milyar dolar azaldığını bildirdi.

DIŞ FİNANSMANA ERİŞİM ARTTI

Şimşek, dış finansmana daha uygun koşullarla erişimin arttığını, son 1,5 yılda reel sektör ve bankacılık sektörünün dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 130 ve yüzde 150 seviyesinde gerçekleştiğini aktararak, şunları kaydetti:

"2024 HEDEFİNDEN DAHA OLUMLU GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ"

"Cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilemesi, programımızın en önemli kazanımlarından biri oldu. Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altında ve 2024 yılı hedefimizden çok daha olumlu gerçekleşmesini bekliyoruz.

"OLUMSUZ KOŞULLARI SIRALADI

Avrupa Birliği'ndeki zayıf talep, artan petrol fiyatları, güçlenen ABD doları ve düşen avro/dolar paritesi, cari dengeyi önümüzdeki dönemde olumsuz etkileyebilecektir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR CARİ DENGE İÇİN KARARLILIK MESAJI

Sürdürülebilir cari dengeyi korumak ve finansman​ kalitesini daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz."