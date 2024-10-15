Son dakika | Bakan Şimşek kredi kartı vergisini böyle savundu: Savunma sanayii için kaynağa ihtiyaç var

15 Ekim 2024 09:55 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 10:50

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cari açığın mayış ayında çok yüksek olduğunu hatırlatarak yüzde 1'in altına indiğini belirtti. Bakan Şimşek EYT ve kira enflasyonuna ilişkin önemli mesaj verdi. Ayrıca Bakan Şimşek Savunma Sanayii fonu ve kredi kartıdan kesinti konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Mehmet Şimşek enflasyon seviyesine ilişkin mesaj verdi. Bakan Şimşek, "Cari açık geçen sene mayısta çok yüksekti. Cari açık​ neredeyse yüzde 1'in altına indi. Bölgesel çatışmalar olmasa cari açık dengede olurdu. Bizim esas cari açıkla ilgili projeksiyonlarımız yapısal dönüşümden geçiyor." dedi.

Katar ve Kuveyt ziyaretleriyle ilgili konuşan Bakan Şimşek, ''Her iki ülkenin de Karma Ekonomi Komisyonu Eş Başkanıyım. Yakın dönemde Katar ile bir zirve yapılacak. Körfez bizim için ciddi fırsatlar barındırıyor. Özellikle turizmde çok önemli fırsatlar barındırıyor. Biz sektörel çeşitliliği başarmış bir ülkeyiz. Yakın ülkelerden tedarik artık önemli bir konsept. Bizim artık ekonomide model olarak tamamlayıcılık ilkesi. İnanıyorum ki yatırımcıların kaygıları azaldıkça büyük bir potansiyel var. 250'ye yakın oranın önde gelen firma yöneticileri ile bir araya geldik.'' ifadelerine yer verdi.

''KALICI OLARAK CARİ AÇIĞI AŞAĞIYA ÇEKECEK''

Cari açıkta Türkiye'nin önemli eşikte olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, ''Çok önemli adımlar attık. 284 ürün belirledik. Bu ürünlere krediyle dünyadan ve Türkiye'den yatırımları çekmek istiyoruz. 8 ana başlık altında 30 ürün 2030'a kadar 30 milyar dolarlık destekle. Şu anda öncelikli olan yeşil dönüşüm. Yüksek teknolojili ürün üretimine destek sağlanacak. Bunlar kalıcı olarak cari açığı aşağıya çekecek. Bu projelerin hayat geçmesiyle birlikte cari fazlayı konuşuyor olacağız." dedi.

ENFLASYON MESAJI

Enflasyonla mücadele adımlarına değinen Bakan Şimşek, ''Temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 28'e düştü. Enflasyon düşmeye devam edecek. Hizmet enflasyonu düşmeye başladı ama dünyada katılık var. Kira artışındaki yüzde 25'lik üst limiti kaldırınca yenilenen kira sözleşmelerinde yüzde 120'ye yakın artış oldu. Hizmetler enflasyonu zamanla gelirler politikasına güçlü tepki verecek. Enflasyon düşmeye başladıkça önümüzdeki dönem katılığı kıracağız. Deprem ve EYT gibi maliye politikasına sınırlayıcı unsurlar var buna rağmen enflasyonda düşüş başlamış. Enflasyonda düşüş fiyat artışının yavaşlaması demek. Enflasyonu düşürmek hiç kolay değil." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, "Yenilenen kira sözleşmelerinin etkisi oldu. Geçmiş enflasyon baz alınıyor. Bunlar bir yıl sonra denklemden ve bazdan çıkacak. Konut arzının artması kira enflasyonunu etkileyecek." dedi.

YEŞİL DÖNÜŞÜM

Yeşil dönüşüm sorusuna cevap veren Bakan Şimşek şöyle konuştu:

Yeşil dönüşüm en önemli öncelik. Körfez'de yeşil dönüşüme inanılmaz rağbet var. İştah çok büyük. En son Cumhurbaşkanımızın önderlğinde bir yatırım danışma toplantısı yapıldı oraya gelenlerin yeşil dönüşüme muazzam bir ilgisi var.

Bakan Şimşek açıklamalarına şöyle devam etti:

''DEPREMİN YARALARINI SARMAYI BİZ ÖNCELİKLENDİRDİK''

Zamana ihtiyaç var, sabırla politikayı uygulacağız. Bu ülkede geçen sene bir deprem olmuş. Geçen sene bütçe açığı yüzde 5.2 idi. Açığın üçte ikisi deprem harcama kaynaklı. Deprem yaralarını sarmayı biz önceliklendirdik. Daraltıcı bir maliye politikası uyguluyoruz. EYT etkisinin milli gelire oranı yüzde 2.

KAMUDA NE KADAR TASARRUF YAPILIYOR?

Kiralık araçları yüzde 15 azalttık. Yakında Özellştirme İdaresi araç satışına başlayacak. Kamu harcamalarında sapma yüzde 1'in altında olacak. Hiçbir bakanlık kendisine tahsil edilen harcamanın üstüne çıkamayacak. Bin civarı araç özelleştirmeye devredilmişti. Zaruri araç kiralamaları dışında izin vermiyoruz.

"CİDDİ KAYNAK GİRİŞİ VAR"

Ekonomi programımız sonuç veriyor. Net rezerv artışı 100 milyar doları aştı. Biz Türkiye'de rezerv yeterliliğini sorun olmaktan çıkardık."

SAVUNMA SANAYİİNE EK KAYNAK PAKETİ

Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü arttırmalıyız. 3500 firma yerli projeler üretiyor. En son toplantıda Savunma Sanayii Başkanlığına yeni görevler verildi. Çelik Kubbe projesi geldi en son. Savunma sanayii için kaynağa ihtiyaç var.

KARTLARDAN KESİNTİ KONUSU

Savunma projelerine kaynak gerekiyor. Savunma Sanayi fonunda ciddi şekilde para veriyoruz. Bu sene 165 milyara çıkarttık. Birçok yerden öneri alındı. Ekonomi Kurmayları ile çalışıldı. Bu paket tamamen savunmaya kaynak için hazırlandı. Eleştirilere kulaklarımızı tıkamayız. Burada bir takım öneriler gelmiş, bir teklif oluşmuş yüce Meclisimizin takdirine sunulmuş. Bu bütçe ihtiyaçları için hazırlanmış tedbir paketi değil. Özel bir fon.

Ekonomide yavaşlama oranı iddia edildiği kadar büyük değil. Biz gerekirse istihdama yönelik ilave tedbir alırız. Bizim için en büyük öncelik kalıcı bir şekilde yüksek büyüme. Bunun da ön koşulu fiyat istikrarı. Biz enflasyonu düşürmeden asla rahatlamayacağız.