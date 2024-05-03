Son dakika! Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Keskin şekilde düşecek

03 May 2024 11:06 - Güncelleme : 03 May 2024 11:24

Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre enflasyon nisan ayında bir önceki aya göre %3,18 arttı. Yıllık enflasyon ise önceki yılın aynı ayına göre %69,80 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Şimşek "Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

TL'YE YÖNELİM ENFLASYONLA MÜCADELEYİ DESTEKLİYOR

Nisan ayında enflasyon beklentiler doğrultusunda yüzde 3,18 gerçekleşti. Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurtiçi portföy tercihlerinin Türk Lirası'na yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor.

MAYIS SONRASI KESKİN ŞEKİLDE DÜŞECEK

Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz. Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek.