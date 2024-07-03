Son dakika | Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon süreci başladı

03 Temmuz 2024 10:23 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 10:45

Son dakika | Enflasyon rakamları açıklandı, konut ve işyeri kira zam oranı belli oldu! İşte 2024 temmuz kira artış oranı

Son dakika | Enflasyon rakamları açıklandı, konut ve işyeri kira zam oranı belli oldu! İşte 2024 temmuz kira artış oranı

Son dakika | Altı aylık enflasyon farkı netleşti! Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu

Son dakika | Altı aylık enflasyon farkı netleşti! Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından haziran ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından bir paylaşım yaptı.

"DEZENFLASYON SÜRECİ BAŞLADI"

Dezenflasyon sürecinin başladığını aktaran Bakan Şimşek, "Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64’lük aylık haziran verisi ise yüzde 22’lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor" dedi.

"KALICI REFAH ARTIŞINI SAĞLAYACAĞIZ"

Bakan Şimşek paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde edilen başarıyı ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz. Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız"

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM ORANI BELLİ OLDU

Milyonların ve piyasaları merakla beklediği enflasyon rakamlarını TÜİK duyurdu. TÜİK enflasyon rakamları ile beraber; milyonlarca çalışan ve emeklinin maaş zammı oranı da belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre; enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 olurken, yıllık bazda yüzde 71,60 olarak gerçekleşti.

KİM NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 10'luk sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 olacak.