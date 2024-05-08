Son dakika! Bakan Şimşek'ten fiyat istikrarı mesajı, asgari ücret detayı dikkat çekti

08 May 2024 15:13 - Güncelleme : 08 May 2024 15:22

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden önemli açıklamalar yaptı. X hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı, fiyat istikrarına ve enflasyona vurgu yaptı.

Bakan Şimşek açıklamalarında şunları kaydetti:

TEMEL HEDEFİMİZ FİYAT İSTİKRARI

Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik.

Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir.

ASGARİ ÜCRET DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Bunun yanı sıra vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık; örneğin

•Asgari ücreti vergi dışı bıraktık,

•Gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik,

•Kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik.

Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır.