Son dakika! Bakan Şimşek'ten CDS açıklaması: 4 yılın en düşük seviyesinde

28 May 2024 15:59 - Güncelleme : 28 May 2024 16:11

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden ekonomiye ilişkin açıklamalar yaparak Türkiye'nin risk primindeki gerilemeyi yorumladı.

Bakan Şimşek şunları kaydetti:

SON 4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde.

Son bir yılda risk primindeki iyileşme gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken ülkemizde 400 baz puanın üzerinde gerçekleşti.

Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor.