Son dakika | Bakan Şimşek'ten milyonlarca esnafı ilgilendiren açıklama

29 Ağustos 2024 10:29 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 10:56

Son dakika | Altın ile kira sözleşmesi yapılır mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

Son dakika | Altın ile kira sözleşmesi yapılır mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon düzeltmesi için yaptığı açıklamada "2023 sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altındaki işletmelerin 2024 ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek olmayacak" ifadelerini kullandı.

GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "enflasyon muhasebesi"nde küçük işletmelere kolaylık sağlamak amacıyla yeni kararların devreye alınacağını ifade ederek şunları kaydetti:

Yapılan yasal düzenleme ile 2021 ve 2022 yıllarında enflasyon düzeltmesi uygulanmadı. Uygulama 2023 yılı sonuna kadar ertelendi. Daha sonra iş dünyası ile yapılan toplantılarda yine meslek kuruluşlarınca 2023 yıl sonunda mutlaka enflasyon düzeltmesi yapılması, 2024 yılında da devam edilmesi istendi.

Yapılan istişareler sonrasında da Bakanlık olarak gerekli düzenlemeleri yaptık. TOBB, MÜSİAD, TÜSİAD, TÜRMOB gibi iş dünyası ve meslek kuruluşlarının talepleri üzerine uygulamaya aldığımız 'enflasyon muhasebesi'nde yeni bir aşamaya geldik.

CUMHURBAŞKANLIĞINA GÖNDERİLDİ

Küçük işletmelere yönelik aldığımız kararla, yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefini geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıyoruz. 2023 yılı sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelerimizin 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek olmayacak.

Bakan Şimşek, düzenlemeyle ilgili tebliğ taslağının yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini ifade etti. Bakan Şimşek, 31 Aralık 2023 tarihli gelir tablolarındaki brüt satışları 50 milyon liranın altında olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2024 yılının ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmadan beyannamelerini vereceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı buna dönem sonu bilançolarını eklemeyeceklerini ifade etti.