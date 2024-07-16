Son dakika | Bakan Şimşek'ten vergi paketi açıklaması: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi
Yeni vergi paketi kanun teklifi bugün TBMM’ye sunulacak. Milyonların merakla beklediği vergi reformu paketi hakkında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması' ilkesiyle hazırladık. Dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor." dedi.
Çok sayıda düzenlemeyi içeren yeni vergi paketi bugün Meclis gündeminde yer alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dar gelirlilere yönelik hükümlerin olmadığını ifade ederek vergi paketi hakkında konuştu.
Bakan Şimşek konuyla ilgili şunları kaydetti:
VERGİ ADALETİ GÜÇLENİYOR
"Yeni vergi paketini 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması' ilkesiyle hazırladık. Dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor.
Pakette, vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor.
Çalışmalarımızı, Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütmeye devam edeceğiz. Kayıt dışılıkla kararlı mücadele ve gönüllü uyumu artıracak, bu yolla mali disiplini güçlendirecek adımlar atacağız."