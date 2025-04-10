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 | Suat Vilgen

Son dakika! Benzin fiyatlarına bir indirim daha! Pompa fiyatları bu gece değişiyor

Benzin litre fiyatı bir kez daha düşüyor. 1 lira 36 kuruşluk yeni indirim ile iki günde 3 lira 60 kuruş düşmüş olacak.

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 09:07

Petrol fiyatları küresel çapta gerilerken Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da bu durumdan olumlu etkileniyor. Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor. Söz konusu kararın yarın itibarıyla tabelalara yansıması bekleniyor. İndirim kararının resmileşmesi sonrası benzin fiyatı, iki gün içinde toplamda 3 lira 60 kuruş geriye çekilmiş olacak. Benzine dün gece 2 lira 24 kuruş indirim yapılmıştı.

Son dakika! Benzin fiyatlarına bir indirim daha! Pompa fiyatları bu gece değişiyor
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GÜNCEL BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Benzinin litre fiyatı, gelmesi beklenen indirim öncesi İstanbul'da 44 TL 65 kuruş, Ankara'da 45 TL 22 kuruş, İzmir'de 45 TL 58 kuruş seviyesinde.

Son dakika! Benzin fiyatlarına bir indirim daha! Pompa fiyatları bu gece değişiyor
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BRENT PETROL FİYATI BAŞ AŞAĞI

Akaryakıt fiyatları, ticaret savaşlarının genişleyeceğine yönelik endişelerin etkisiyle sert düşüş yaşıyor. Brent petrol, 60 doların altına inerken bu son 4 yılın en düşük seviyesi olarak kayda geçti.

Sıkça Sorulan Sorular

GÜNCEL MOTORİN FİYATI NE KADAR?
10 Nisan 2024 itibarıyla İstanbul'da güncel motorin fiyatı 44,24 TL.
ETİKETLER
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#Ekonomi
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