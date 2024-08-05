Son dakika | Borsa İstanbul ikinci kez devre kesti

05 Ağustos 2024 10:00 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 10:54

Konut ve otomotiv dolandırıcılığı e-devlet ile bitecek! Bakan Bolat açıkladı

Konut ve otomotiv dolandırıcılığı e-devlet ile bitecek! Bakan Bolat açıkladı

BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre; 703,79 puan ve yüzde 6,72 düşüşle başladı. Bankacılık endeksi yüzde 7,79 ve holding endeksi yüzde 5,97 değer kaybı yaşadı. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en fazla kaybeden bankacılık oldu.

Cuma günü Borsa İstanbul'da düşüş eğilimi devam etti ve BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışına göre yüzde 3,01 azalışla 10.473,47 puandan kapattı.

KÜRESEL PİYASALAR DA HAFTAYA TARİHİ BİR DÜŞÜŞ BASKISIYLA BAŞLADI

Küresel piyasalarda, ABD'deki resesyon endişelerinin hızla artmasının ardından haftaya tarihi bir düşüş baskısıyla girildi. ABD'deki resesyon korkuları, Asya piyasalarında tarihi bir düşüşe yol açarken, Japon hisse senetleri piyasasında düşüş yüzde 13'ü, Güney Kore'de ise yüzde 8,5'i aştı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verileri, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak olan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Sentix yatırımcı güven endeksini takip edecek. Ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 10.450 ve 10.400 puanın destek, 10.700 puanın ise direnç seviyeleri olduğunu ifade ettiler.

BORSA İSTANBUL'DAN DEVRE KESİCİ HAMLESİ

Açılışta BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5'i geçmesi nedeniyle endekse bağlı devre kesici kararı alındı. Borsa İstanbul AŞ, endekse bağlı devre kesici sistemin devreye girmesiyle birlikte pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

İKİNCİ KEZ DEVRE KESİCİ UYGULANDI

Borsa istanbul yüzde 7,07 düşüşle 9.733 puana geriledi. Devre kesici sistemi 2. kez çalıştı. Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşmasıyla tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.​​​