Son dakika! Borsa İstanbul'dan yeni rekor geldi

21 May 2024 11:07 - Güncelleme : 21 May 2024 11:42

Son dakika! Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü rekor seviyeden kapattı. Yeni güne yüzde 0,26 yükselerek 10.767,34 puandan başladı. Yükselişini sürdüren Borsa İstanbul 11.002,45 puanı aşarak tarihi zirvesine çıktı.

REKORU BANKACILIK ENDEKSİ DESTEKLEDİ

Bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselen endeks yüzde 1,6 üzerine çıktı. Bankacılık endeksi de yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak 15.481, puanda hareket ediyor.

Ekonomi yönetiminin aldığı kararları ve ortodoks politikaları öven açıklamalar yapan kuruluşların da etkisi ile Türkiye'nin risk primi 264,3 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

YABANCI KURUMLARDAN ÖVGÜ

Merkez Bankası’nın attığı sıkılaştırma adımları yerli ve yabancı yatırımcının güvenini tazeledi. Sıcak para akışının hızlanmasıyla beraber Borsa İstanbul değer kazandı. Öte yandan dolar/TL’deki yatay seyir ve TL’nin değerinin artması da yatırımcıyı olumsuz etkiledi.

YAPI KREDİ KÖRFEZE SATILACAK İDDİALARINA CEVAP

Bankacılık endeksindeki yükselişe Yapı Kredi ile First Abu Dhabi Bank'ın satış görüşmelerinde ileri aşamaya geçtiği iddiası da etkili oldu. Yapı Kredi hisseleri yüzde 7'nin üzerinde yükselişle 37 liraya çıktı.

Koç Holding hisseleri de yüzde 7 primlendi ve 261 lirayı aştı. İddiaların Reuters'ta yer almasının ardından Koç Holding, konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bir açıklama geldi.

Yapı Kredi ile First Abu Dhabi Banka satılacağına dair iddialara yönelik Koç Holding şu açıklamayı yaptı:

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde "Basın-yayın organlarında, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıkmıştır.

Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir.

Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır."