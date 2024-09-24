Son dakika | Borsa - kripto vergisi konusunda flaş gelişme! Beştepe'den açıklama geldi

24 Eylül 2024 14:00 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 14:02

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu yıl için yeni bir vergi paketinin söz konusu olmayacağını, borsa ve kripto vergilerinin de gündemlerinden düştüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı için yeni bir vergi paketinin söz konusu olmayacağını, borsa ve kripto vergilerinin de gündemlerinden düştüğünü ifade etti. Detaylar geliyor...