Son dakika | BOTAŞ duyurdu: Doğal gaza zam geldi

31 Temmuz 2024 21:20 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 21:35

Tiryakileri üzecek haber! Sigaraya zam geliyor: Fiyat artışının miktarı ve tarihi belli oldu

Tiryakileri üzecek haber! Sigaraya zam geliyor: Fiyat artışının miktarı ve tarihi belli oldu

Son dakika haberine göre doğal gaza zam geldi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ağustos ayı tarifesini açıkladı. Buna göre konutlarda kullanılan doğal gaza zam geldi. Zamlı tarife 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

KONUTTA KULLANILAN DOĞAL GAZA YÜZDE 38 ZAM

BOTAŞ'ın internet sitesinde ağustosta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatı ise yüzde 33,1 arttı.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDEKİ DOĞAL GAZ FİYATI DEĞİŞMEDİ

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı ile yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin 1 metreküp ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatında değişiklik olmadı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 380 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı ise 1000 metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

DOĞAL GAZDA FİYAT TARİFELERİ AYLIK HESAPLANIYOR

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları, piyasa koşulları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır" ifadelerine yer verildi.