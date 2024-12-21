Son dakika | Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

21 Aralık 2024 02:13 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 02:15

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, yenilenmiş cep telefonu ve ikinci el araç satışlarında taksit sayıları değişti. Düzenleme, hem cep telefonu almak isteyenleri hem de ikinci el araç piyasasında vadeli ödeme planları yapmayı düşünenleri yakından ilgilendiriyor. İşte fiyata göre uygulanacak taksit sınırı...

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik ile cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri yeniden belirlendi. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni düzenlemeye göre, cep telefonu ve taşıt satışlarında taksitlendirme sürelerindeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİLENMİŞ CEP TELEFONLARINDA TAKSİT SAYISI KAÇ OLDU?

Yönetmeliğe eklenen yeni hükümlere göre, yenilenmiş ürün niteliğinde olup fiyatı 25 bin TL’nin üzerinde olan cep telefonlarında, aynı şekilde yenilenmiş nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin TL’yi aşan cep telefonlarında taksit süresi 3 ayla sınırlandırıldı.

İKİNCİ EL TAŞIT TAKSİT SAYISI

Taşıt satışlarında ise fatura değerine göre taksitlendirme süreleri kademeli olarak düzenlendi:

400 bin TL ve altındaki araçlarda en fazla 48 ay,

400 bin TL - 800 bin TL arasındaki araçlarda en fazla 36 ay,

800 bin TL - 1,2 milyon TL arasındaki araçlarda en fazla 24 ay,

1,2 milyon TL - 2 milyon TL arasındaki araçlarda en fazla 12 ay,

2 milyon TL’nin üzerindeki araçlarda ise taksitlendirme yapılmayacak.

Bu yeni düzenlemeler, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını ve finansman tercihlerini etkileyecek önemli değişiklikler olarak değerlendiriliyor.