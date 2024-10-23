Son dakika | Cevdet Yılmaz'dan 'savunma sanayii fonu' sorusuna cevap! Verilen kararı açıkladı

23 Ekim 2024 13:18 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 14:27

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yeni yılda Meclisin gündemine gelip gelmeyeceğine ilişkin soruyu cevapladı. Cevdet Yılmaz savunma sanayi fonunda eleştirilerin dikkate alındığını belirtti. Yılmaz, konuyla ilgili kararı açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​, Meclis​'te gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çok tartışılan savunma sanayii fonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Vatandaşların, Savunma Sanayi​ Fonu'nun gelirini artırmak amacıyla işlem hizmet bedeli ödeyeceği belirtilmiş fakat 100 bin lira üzerindeki kredi kartlarından 750 lira hizmet bedeli alınmasını öngören yasa teklifi geri çekilmişti.

PAKET GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi​'nin yeni yılda Meclisin gündemine gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nu güçlendirmeye dönük bir çalışma yapıldığını ancak bu süreçte birçok tartışmanın olduğunu anımsattı.

Eleştirilerin bir kısmına kendisinin de katıldığını ve bu eleştirilere saygı duyduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Meclis bunun için var, teklif gelir, tartışmalar olur, oylama olur, gerekirse teklifi geri çekersiniz ya da dönüştürürsünüz. Bu, bir zaaf olarak görülmemeli. Toplumsal olarak ciddi eleştiriler konuldu ortaya. Etki değerlendirmeleri biraz hızlı yapılmıştı. Şöyle bir karar verildi: Cumhur İttifakı olarak, tekrar bütçe sonrasında bir araya geleceğiz, ayrıntılı bir şekilde tartışmalarını yapacağız, kalem kalem tekrar bakılacak. Haklı eleştiriler dikkate alınarak paket gözden geçirilecek. O günkü siyasi irade nasıl oluşursa, gerekirse Meclisimizin takdirine tekrar sunulacak. Ama şu anda ertelenmiş durumda. Bütçeye yoğunlaşmış durumdayız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, savunma sanayi sektöründe proje sayısının 1000'i aştığını, sektörün 15 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaştığını kaydederek, bu alanın bugün büyük bir ekonomik sektör haline geldiğine işaret etti. Geçen yıl 5,5 milyar dolar ihracat yapıldığını hatırlatan Yılmaz, bu yıl için tahminlerin 6,6 milyar dolar olduğunu söyledi. Yılmaz, "Zamanında paramızla vermedikleri ürünleri şimdi ülkelere biz satıyoruz. Ama yeterli değil." değerlendirmesinde bulundu.

KAAN VE ÇELİK KUBBE'YE KAYNAK ARANIYOR

Yılmaz, bütçeden, Türkiye'nin hava sahasını dış saldırılara karşı çok daha güçlü şekilde koruyacak Çelik Kubbe Projesi'nin yanı sıra milli muharip uçak KAAN'ın da aralarında bulunduğu projelere kaynak ayrıldığını belirtti.